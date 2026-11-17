Ngày hội tuyển dụng do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tổ chức. Ảnh: YES Center.

Lao động "săn" việc cuối năm

Vũ Minh Chiến (24 tuổi, trú phường Thủ Đức) cho biết, sau khi học hết lớp 12 là đi làm ngay do hoàn cảnh gia đình. Bản thân Chiến có 2 năm làm bếp tại một nhà hàng ở khu trung tâm TPHCM. Do sự xáo trộn nhân sự thượng tầng và thời gian làm việc gò bó nên Chiến chọn nghỉ việc để tìm kiếm môi trường làm việc mới.

Dù nhận mức lương hơn 10 triệu mỗi tháng mức khá, nhưng Chiến cho rằng công việc hiện tại dành quá nhiều thời gian ở quán, không có thời gian giải trí cho bản thân. “Làm việc theo ca kíp nhưng tôi thường hay về muộn do đặc thù ngành dịch vụ nhà hàng, ban ngày cũng ở nơi làm việc nhiều nên xin nghỉ”, Chiến nói.

Vào dịp cuối năm, anh dự định làm công việc thời vụ để chủ động sắp xếp thời gian về quê. Khi ăn Tết xong, Chiến dự định xin vào làm ở nhà hàng có cơ hội thăng tiến cao hơn hoặc chuyển đổi công việc làm theo giờ hành chính.

Với Hoàng Văn Minh, sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM, dịp cuối năm cũng sẽ kiếm việc làm thêm để trang trải học phí. Nam sinh cho biết, do thời gian nghỉ Tết dài nên sẽ làm công việc thời vụ tại các nhà máy hoặc các dịch vụ ăn uống để kiếm thêm thu nhập. “Dịp cuối năm nhiều đơn hàng, quán ăn phục vụ khách xuyên Tết nên nhu cầu tuyển dụng cao, thu nhập cũng cao hơn”, Minh chia sẻ.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM) dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, để phục vụ nhu cầu hoàn tất đơn hàng xuất khẩu cũng như đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa, thị trường lao động cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000 - 50.000 vị trí việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng lớn nhất tập trung vào các nhóm ngành chủ lực là kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy - lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics - kho vận - xuất nhập khẩu, dịch vụ…

Về chế độ đãi ngộ, mặt bằng thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh nhằm thu hút nhân lực cuối năm, dao động ở các mức từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông, từ 10-15 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật và 12-20 triệu đồng/tháng các vị trí có yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng, xây dựng.

Một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hà An.

Nhiều chính sách giữ chân lao động

Bên cạnh giới thiệu việc làm, các cơ quan quản lý TPHCM xây dựng nhiều chính sách mang tính dài hơi để thu hút, giữ chân lao động. Việc này nhằm thu hút, ổn định nguồn nhân lực và hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động dịp cuối năm.

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thành phố có các cơ chế đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú và chăm lo phúc lợi cho người lao động để giúp họ ổn định đời sống lâu dài.

Đến hết quý 3/2026, TPHCM đã hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 2.200 căn và đang thi công 25 dự án với quy mô 22.900 căn, dự kiến hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026 là 9.000 căn.

Cùng với chính sách nhà ở, theo lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM các doanh nghiệp cũng chú trọng cải thiện tiền lương, phụ cấp và phúc lợi nhằm giữ chân người lao động ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, TPHCM đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp lẫn trực tuyến. Các trung tâm chủ động phối hợp với UBND cấp xã, phường và các khu công nghiệp, khu chế xuất để tư vấn, giới thiệu việc làm cho đa dạng người đang tìm việc, sinh viên mới ra trường và đặc biệt là lực lượng quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Để giúp người dân tiếp cận thông tin việc làm, Sở Nội vụ TPHCM đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực thi công dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thông tin chi tiết vị trí, số lượng, mức lương lên Sàn giao dịch việc làm. Điều này giúp tăng tính minh bạch, tiếp cận nhanh chóng đến người lao động có nhu cầu tìm việc trên môi trường số.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã ký kết biên bản phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố lân cận (thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên). Việc chia sẻ dữ liệu chung về nhu cầu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp giúp điều tiết, thu hút nhanh chóng lực lượng lao động từ các địa phương lân cận về làm việc tại TPHCM .