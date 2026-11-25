Áp dụng từ 1/1/2027

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện dự án trên phạm vi toàn TPHCM, theo từng loại đất, khu vực và vị trí tương ứng với bảng giá đất nhằm bảo đảm việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với biến động thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế xã hội và quy định pháp luật.

Hệ số K mới của TPHCM dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Nội dung thực hiện dự án gồm điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường, đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá thị trường, xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo quyết định ban hành hệ số K năm 2027, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định theo quy định.

Dự án được triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12/2026, bảo đảm hoàn thành hồ sơ trình UBND TPHCM xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1/1/2027 theo quy định.

UBND TPHCM giao các sở, ngành, thuế thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức điều tra, khảo sát và góp ý dự thảo, bảo đảm việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.

Trước đó, TPHCM đã ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND. Đến ngày 30/6, TPHCM tiếp tục ban hành quyết định số 45/2026/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026.

Hệ số K có tác dụng gì?

Kết quả rà soát của Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS - IRE) tại 22 địa phương có thông tin về hệ số K năm 2026 cho thấy khoảng 1/3 trong số đó áp dụng hệ số K bằng 1. Các địa phương còn lại phân tầng theo điều kiện quy hoạch và những yếu tố liên quan.

Tại Hà Nội, hệ số quy hoạch có thể đạt 1,45 còn TPHCM lên tới 1,7. Đây mới là hệ số thành phần, chưa bao gồm biến động thị trường và các yếu tố điều chỉnh khác.

VARS cho rằng, sự khác biệt giữa các địa phương có thể xuất phát từ đặc thù thị trường. Tuy nhiên, nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, việc xác định hệ số K dễ phụ thuộc vào quyết định hành chính, khiến doanh nghiệp và người dân khó dự báo nghĩa vụ tài chính. Đơn vị này ước tính tiền sử dụng đất tại một dự án có thể tăng 2-2,6 lần khi áp dụng cơ chế bảng giá đất nhân hệ số K.

Nếu sử dụng bảng giá đất nhân với hệ số K làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính thì sẽ tháo gỡ được bài toán tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Theo ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group, hiện nay các doanh nghiệp bất động sản thường không ước chừng được tiền sử dụng đất do hội đồng thẩm định giá đất tính theo phương pháp thặng dư. Cụ thể, lấy tổng doanh thu ước tính trừ đi tổng chi phí ước tính, phần còn lại sau khi trừ lợi nhuận định mức của nhà đầu tư sẽ ra tiền sử dụng đất.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, cả tổng doanh thu lẫn tổng chi phí đều chỉ là những con số dự phóng tương lai. Khi đặt vào tay các đơn vị tư vấn định giá và các hội đồng thẩm định với những lăng kính chủ quan khác nhau, kết quả trả về thường vênh nhau.

Việc chờ đợi các cơ quan tư vấn định giá rồi trình hội đồng thẩm định thông qua đã kéo dài thời gian từ vài tháng đến nhiều năm, đẩy chi phí tài chính lên cao. Do đó, nếu sử dụng bảng giá đất nhân với hệ số K làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính thì sẽ tháo gỡ được bài toán này.

“Điều này sẽ gạt bỏ phương pháp thặng dư rườm rà, loại bỏ khâu chờ đợi hội đồng thẩm định giá đất và chuyển dịch dứt khoát sang công thức minh bạch, khi lấy đơn giá trong bảng giá đất nhân với hệ số K”, ông Phúc nói.

Ông Phúc lấy ví dụ, doanh nghiệp làm dự án quy mô 5.000 m2 tại quận 1 cũ, với bảng giá đất quy định 100 triệu đồng/m2 và hệ số K ấn định ở mức 1,88 sẽ lập tức tính ra chính xác số tiền sử dụng đất phải nộp mà không cần qua bất kỳ một khâu xin cho hay chờ đợi thẩm định nào. Nhà đầu tư có thể bấm máy tính ra ngay bài toán lời lỗ trước khi quyết định xuống tiền.