Sở NN-MT sẽ khảo sát, thu thập thông tin giao dịch và đối chiếu giá đất thị trường với bảng giá đất hiện hành. Kết quả khảo sát cùng thông tin về quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sẽ là cơ sở xác định hệ số K theo từng loại đất, khu vực và vị trí.

Sau khi hoàn thiện, phương án sẽ được lấy ý kiến, thẩm định trước khi trình UBND TPHCM ban hành.

Hệ số K do UBND cấp tỉnh ban hành để điều chỉnh mức giá trong bảng giá đất. Giá đất sau điều chỉnh được tính bằng giá trong bảng giá đất nhân với hệ số K, làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong một số trường hợp theo quy định.

TPHCM hiện áp dụng hệ số K theo Quyết định 45, gồm ba thành phần phản ánh biến động thị trường (K1), quy hoạch (K2) và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất (K3).

Hệ số này được xây dựng cho 168 phường, xã và đặc khu, áp dụng với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp theo từng tuyến đường, vị trí.