Ban chủ toạ của buổi toạ đàm. Ảnh: Mỹ Dung

Sáng 27/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị tham gia toạ đàm. Ảnh: Mỹ Dung

Tham dự tọa đàm có bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Đinh Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM), nhấn mạnh việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt gần gũi, thiết thực đối với Thành phố mang tên Bác.

Thông qua các không gian này, Thành phố mong muốn cán bộ, đảng viên và người dân có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn, những giá trị đó cần được vận dụng vào công việc, cách ứng xử và sinh hoạt hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng.

Sau hơn ba năm triển khai, toàn thành phố đã xây dựng 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhiều loại hình, từ cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, doanh nghiệp đến cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư. Mỗi mô hình có cách tổ chức, thể hiện riêng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhóm đối tượng phục vụ.

Sự phát triển rộng khắp này cho thấy sức lan tỏa của chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, khi số lượng mô hình ngày càng tăng và hình thức tổ chức ngày càng đa dạng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục mở rộng mà còn phải đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng không gian.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM). Ảnh: Mỹ Dung

Theo ông Trần Thanh Vương, điều cần quan tâm hiện nay là mỗi không gian đang vận hành như thế nào, người tham gia đón nhận ra sao và những nội dung được giới thiệu thực sự mang lại giá trị gì. Đây cũng là cơ sở để xác định những mô hình có chất lượng, đủ điều kiện được công nhận là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu.

Đánh giá thực chất hiệu quả và sức lan tỏa

Theo dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu được định hướng xây dựng trên năm nhóm tiêu chí cốt lõi.

Cụ thể, nhóm thứ nhất đánh giá chất lượng nội dung và chủ đề; nhóm thứ hai tập trung vào hiệu quả hoạt động và chất lượng trải nghiệm; nhóm thứ ba xem xét tác động và sức lan tỏa xã hội; nhóm thứ tư đánh giá cơ sở vật chất và môi trường trải nghiệm; nhóm thứ năm hướng đến năng lực quản lý và vận hành.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp cho rằng việc đánh giá cần vượt ra khỏi những chỉ số mang tính hình thức như số lượt người tham gia, số lượng hình ảnh, tư liệu hay hiện vật được trưng bày. Đây chỉ là những yếu tố phản ánh quy mô và điều kiện tổ chức, chưa đủ để khẳng định chất lượng cũng như giá trị thực tiễn của một không gian văn hóa.

Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý , đại diện các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tham gia buổi toạ đàm. Ảnh: Mỹ Dung

Điều quan trọng hơn là cần có phương pháp đo lường tác động thực chất đối với người tham gia, đặc biệt là sự chuyển biến về nhận thức, hành vi, thái độ và văn hóa ứng xử sau quá trình tiếp cận, tìm hiểu các nội dung tại các Không gian văn hoá Hồ Chí Minh.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất chú trọng tính tương tác, khả năng kết nối với đời sống và mức độ phù hợp của nội dung đối với từng nhóm đối tượng. Một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có chất lượng không nên chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu tư liệu mà cần tạo được môi trường học tập, trải nghiệm, trao đổi và vận dụng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số được các đại biểu nhìn nhận là hướng đi cần thiết để đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân. Việc xây dựng bảo tàng trực tuyến, không gian trải nghiệm ảo, số hóa tư liệu và phát triển các hình thức tương tác trên nền tảng số có thể giúp nội dung được truyền tải sinh động, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều đối tượng, nhất là thế hệ trẻ.

Từ những ý kiến đóng góp tại tọa đàm, việc hoàn thiện Bộ tiêu chí cần bảo đảm tính khoa học, khách quan nhưng đồng thời phải dễ áp dụng...

Với 7.677 mô hình đã được hình thành, TPHCM đang đứng trước yêu cầu nâng cao chiều sâu và tính bền vững của phong trào xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không chỉ nhằm lựa chọn, tôn vinh những mô hình tiêu biểu mà còn góp phần định hướng hoạt động, khắc phục những hạn chế và tạo động lực đổi mới cho các Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trên địa bàn.