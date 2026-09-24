TPHCM xây dựng 'Bệnh viện không ma túy', kiểm soát thuốc gây nghiện

Ngày 24/9, Bệnh viện Mắt TPHCM ra mắt mô hình "Bệnh viện không ma túy", hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, lành mạnh và văn minh.

Phòng, chống ma túy là vấn đề y đức và kỷ luật nghề nghiệp

BS.CKII Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận lượng lớn người bệnh và thân nhân đến khám, điều trị, vì vậy, bên cạnh bảo đảm chất lượng chuyên môn, công tác giữ gìn an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi liên quan đến ma túy trong khuôn viên bệnh viện đặc biệt quan trọng.

Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, việc triển khai mô hình "Bệnh viện không ma túy" không chỉ thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của thành phố và ngành y tế mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tế trong quản lý, quản trị bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Thương.

Mô hình được triển khai theo hướng thực chất, có kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và duy trì thường xuyên. Bệnh viện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, bệnh viện yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành pháp luật, cùng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và nhân văn.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, công tác phòng, chống ma túy trong ngành y tế gắn trực tiếp với sức khỏe, an toàn người bệnh, y đức và kỷ luật nghề nghiệp. Một vi phạm liên quan đến ma túy của nhân viên y tế không chỉ ảnh hưởng bản thân mà còn tác động đến an toàn người bệnh, uy tín đơn vị và niềm tin của xã hội.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, bệnh viện là môi trường đặc thù, một số khoa, phòng trực tiếp quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Vì vậy, mô hình "Bệnh viện không ma túy" phải được đưa vào công tác quản trị thường xuyên, có người chịu trách nhiệm.

BV Mắt TPHCM ra mắt mô hình "Bệnh viện không ma tuý". Ảnh: P.Thương.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Mắt TPHCM và các cơ sở y tế xác định trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức tuyên truyền để 100% cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết "Nói không với ma túy"; quản lý chặt thuốc phải kiểm soát đặc biệt và bảo đảm an ninh bệnh viện; phối hợp xử lý đúng quy định khi phát hiện vụ việc; đồng thời đánh giá thực chất để từng bước nhân rộng mô hình.

Đặc biệt, các bệnh viện phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng, bàn giao, hoàn trả và hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Khi phát hiện chênh lệch, thất thoát hoặc dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo cáo, xác minh, không hợp thức hóa hồ sơ hay che giấu sai sót.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng nhấn mạnh,"Bệnh viện không ma túy" không đồng nghĩa với từ chối người nghiện, người đang điều trị nghiện hoặc từng sử dụng ma túy. Các cơ sở y tế phải vừa giữ kỷ cương, an ninh, an toàn, vừa bảo đảm người cần hỗ trợ được tiếp cận dịch vụ y tế, điều trị, phục hồi và hòa nhập cộng đồng.

Hơn 8.100 bị can liên quan ma túy bị khởi tố trong 6 tháng

Thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng toàn thành phố đã đấu tranh, triệt xóa, xử lý hơn 4.000 vụ việc liên quan đến ma túy; khởi tố 2.754 vụ với 8.162 bị can. Đáng chú ý, khoảng 44 bị can là cán bộ, công chức, viên chức.

Thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM. Ảnh: P.Thương.

Theo Thiếu tá Vũ Đình Thinh, tội phạm, tệ nạn ma túy có thể xâm nhập nhiều môi trường, trong đó có cơ sở y tế. Vì vậy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất và các thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt phải được quản lý chặt chẽ từ tiếp nhận, bảo quản đến cấp phát, sử dụng, tránh thất thoát hoặc bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, bệnh viện là nơi có đông người bệnh, thân nhân ra vào nên có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán, tổ chức hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM cũng cảnh báo sự xuất hiện ngày càng đa dạng của ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng như "nước vui", "trà sữa", kẹo, chocolate, tinh dầu thuốc lá điện tử… Một số sản phẩm bị phát hiện chứa amphetamine, methamphetamine, ketamine hoặc các chất ma túy khác.

Các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mới như cho dùng thử, quảng cáo "không gây nghiện", rủ góp tiền sử dụng; thậm chí lợi dụng người trẻ tìm việc bằng lời mời "việc nhẹ, lương cao" hoặc nhờ vận chuyển hành lý, quà tặng, hàng hóa có chứa ma túy.

Nhân viên y tế cần nhận diện sớm nguy cơ

Đối với nhân viên y tế, Thiếu tá Vũ Đình Thinh lưu ý trong quá trình khám, chữa bệnh có thể gặp người ngộ độc cấp tính do ma túy hoặc có biểu hiện rối loạn tâm thần, kích động, mất kiểm soát hành vi. Vì vậy, nhân viên y tế cần nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, có phương án xử trí phù hợp và chú trọng bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Các cơ sở y tế cũng cần quản lý nghiêm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc phải kiểm soát đặc biệt, không để xảy ra thất thoát trong quá trình bảo quản, cấp phát, pha chế và sử dụng.

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, ông Hinh – công an TPHCM cho rằng cần quan tâm hỗ trợ người nghiện ma túy. Khi người thân không may nghiện ma túy, gia đình nên phối hợp với cơ quan chức năng và cơ sở chuyên môn để điều trị, cai nghiện thay vì xa lánh.

"Không bỏ rơi người nghiện ma túy" là thông điệp được nhấn mạnh, nhằm giúp người nghiện có cơ hội điều trị, phục hồi, đồng thời hạn chế nguy cơ tiếp tục rơi vào vòng xoáy của tội phạm và tệ nạn ma túy.