TPHCM: Xác minh 16 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có địa điểm nghi chôn cất hàng trăm liệt sĩ

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi phần mộ được xác minh, mỗi danh tính được làm rõ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xác minh 16 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể

Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; đồng thời sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP dự và chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TP thông tin tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TP cho biết tính đến ngày 23/10/2026, TPHCM đã tìm kiếm, quy tập được 827 hài cốt liệt sĩ, vượt hơn 4,1 lần so với chỉ tiêu 200 hài cốt. Trong đó, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, quy tập được 822 hài cốt; tại xã Thường Tân quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, kết quả tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một trong những dấu ấn quan trọng của giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Theo đó từ ngày 23/6/2026, các lực lượng bắt đầu tổ chức đào thăm dò tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Từ những manh mối ban đầu, TP huy động các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn và chuyên gia tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm. Kết quả, từ ngày 23/6 đến ngày 23/10/2026, các lực lượng đã quy tập được 822 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 789 mộ đơn và 8 mộ tập thể với 33 bộ hài cốt; trong đó có 329 bộ hài cốt kèm theo di vật.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thành phố, kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa các phương pháp truyền thống như nghiên cứu hồ sơ, tư liệu lịch sử, khai thác thông tin nhân chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại như radar xuyên đất và đo điện trở suất. Đặc biệt, việc phát hiện giấy tờ, ký hiệu đơn vị, di vật cá nhân trong quá trình quy tập là nguồn thông tin quan trọng, phục vụ đối chiếu, xác minh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

TPHCM ghi nhận có 16 khu vực nghi chôn cất tập thể hài cốt liệt sĩ

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được Thành phố thực hiện trang nghiêm, chu đáo, an toàn, đúng nghi thức quân đội và phù hợp truyền thống dân tộc. Ngày 14/10/2026, TPHCM đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố trong không khí trang nghiêm, xúc động với khoảng 20.000 người dân đã đứng hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết thêm, hiện TP đang tiếp tục tập trung xác minh, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tìm kiếm tại 16 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Ngoài khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và khu vực ấp Lạc An, xã Thường Tân đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ, TPHCM đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh nhiều khu vực khác nghi có hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tại khu vực Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TPHCM), căn cứ tài liệu lịch sử liên quan các trận đánh năm 1965 và năm 1967 cùng thông tin do cựu chiến binh Hoa Kỳ và các nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng xác định một số vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Trong đó, riêng trận đánh Bàu Bàng I diễn ra vào ngày 11/11 và 12/11/1965, nhân chứng cung cấp có 2 hố chôn 146 liệt sĩ. Hiện cơ quan chức năng đã xác định 2 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Đối với trận Bàu Bàng II diễn ra vào gày 19-20/3/1967, tư liệu phía Mỹ cung cấp có 2 hố chôn tập thể với khoảng 227 liệt sĩ. Qua đối chiếu tài liệu, hình ảnh lịch sử với thực địa, Bộ tư lệnh TP đã xác định được 3 vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Tại khu vực Sở Hội (phường Bình Cơ), từ nguồn tư liệu của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 cùng thông tin do cựu quân nhân Australia, nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ và nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng đã xác định 3 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Thành phố dự kiến tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị nghiên cứu triển khai khảo sát, tìm kiếm tại những địa điểm này trong tháng 11/2026.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực xã Thường Tân

Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình), nơi diễn ra trận đánh đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, Thành phố đã tiếp nhận thêm tư liệu từ Đại học Texas Tech và cơ quan MIA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, mở rộng thu thập thông tin nhân chứng, tham mưu xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tại khu vực Suối Bông Trang - Nhà Đỏ (phường Chánh Phú Hòa), nơi có thông tin về 154 liệt sĩ được chôn cất trong trận đánh năm 1966, Thành phố đã tổ chức 2 đợt đào tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Sau khi tiếp tục khảo sát thực địa, trao đổi thông tin với cựu quân nhân Australia, lực lượng chức năng nhận định địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi, vị trí nghi có mộ liệt sĩ có khả năng bị tác động bởi quá trình đào đất, chuyển dòng suối. Trên cơ sở đó, hiện công tác tìm kiếm tại khu vực đang tạm dừng để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Tại khu vực Bệnh viện K76A, K76B (ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp), từ ngày 18/7 đến ngày 16/10/2026, lực lượng chức năng đã đào thăm dò trên diện tích 124.500m², tại 7 khu vực, phát hiện 31 vị trí có dấu hiệu bất thường nhưng chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, hiện TPHCM đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin một số khu vực khác nghi có chôn cất liệt sĩ.

Công an TPHCM nỗ lực “số hóa”, “tìm lại tên” cho các liệt sĩ!

Song song với tìm kiếm hài cốt, TPHCM đẩy mạnh công tác “số hóa” và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thành phố đã thành lập 15 tổ công tác với 99 đội, huy động 432 cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa hồ sơ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo Thành phố phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự từ TPHCM ra Hà Nội, bàn giao cho đơn vị chuyên môn giám định ADN.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương - Phó Trưởng phòng PC06 - Công an TPHCM

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương - Phó Trưởng phòng PC06 Công an TPHCM cho biết, tính đến tháng 10/2026, Công an TP đã cập nhật thông tin của 43.210 trường hợp liệt sĩ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, có 24.394 trường hợp liệt sĩ đã xác định được danh tính và 18.816 trường hợp không có thông tin phần mộ.

Từ ngày 19 đến 23/1/2026, Công an Thành phố tổ chức thu nhận mẫu ADN tại ba trạm thuộc khu vực Bình Dương và Vũng Tàu, tiếp nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đợt tiếp theo dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17/11/2026 với 5.553 thân nhân đã đăng ký. Hiện công an cấp xã đang phối hợp chính quyền địa phương làm sạch dữ liệu, xác định đối tượng theo hướng dẫn, chuẩn bị điều kiện để việc thu mẫu chính xác, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đối sánh và cập nhật bổ sung thông tin nhân thân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo lập kho dữ liệu dùng chung đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, Công an TPHCM xác định phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm kiếm, vận động thân nhân tự nguyện đăng ký lấy mẫu ADN. Đặc biệt, lực lượng Công an sẽ tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà đối với người không có khả năng đi lại, không để trở ngại sức khỏe làm mất đi cơ hội xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân

Bước sang năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo Thành phố đặt mục tiêu rà soát 100% nguồn tin mới tiếp nhận; xác minh, xây dựng kế hoạch tìm kiếm với nguồn tin đủ cơ sở và đẩy nhanh thăm dò tại các địa điểm ưu tiên. Thành phố tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, lấy mẫu ADN thân nhân, đẩy nhanh giám định và đối chiếu kết quả. Thành phố cũng sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, khai thác tư liệu chiến trường, hình ảnh và lời kể nhân chứng.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, làm tốt hơn, trách nhiệm hơn, tuyệt đối không lơ là, bỏ sót bất kỳ nguồn thông tin, tư liệu nào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 và thực hiện giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm.