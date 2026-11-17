Ngày 17-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2026. Hội nghị tuyên dương 384 điển hình “Dân vận khéo”, gồm 198 tập thể và 186 cá nhân có những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Bùi Thị Kim Định, Phó Vụ trưởng Ban Dân vận cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao khen thưởng cho các điển hình "Dân vận khéo"

Theo đánh giá, năm 2026, phong trào được triển khai rộng khắp, tập trung vào lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nhiều mô hình đã huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh, trật tự.

Toàn thành phố có 15.661 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký tại các đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, trong đó có 10.285 mô hình triển khai đạt hiệu quả, 2.096 mô hình được nhân rộng tại cấp cơ sở. Đối với mô hình cấp thành phố, tính đến 15-6 có 173 đơn vị đăng ký với tổng 672 mô hình.

Đáng chú ý là công tác vận động nhân dân hiến đất, mở đường, mở hẻm để thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh nhận được sự đồng thuận của trên 5.000 hộ dân, với tổng diện tích đất tự nguyện hiến hơn 230.000m², trị giá ước tính hơn 316 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, một số cách làm chuyển từ vận động một chiều sang chủ động lắng nghe, đối thoại, phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần đổi mới phương thức dân vận, củng cố sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua. Nỗi bật hơn cả là mô hình, trong hai năm qua, việc vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm, thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh đã nhận được sự đồng thuận của hơn 5.000 hộ dân, với tổng diện tích tự nguyện hiến hơn 230.000m², trị giá hơn 316 tỷ đồng. Giá trị cao nhất của phong trào là góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thành công của mỗi mô hình có sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, khu phố, ấp đã kiên trì vận động nhân dân, đồng hành cùng thành phố, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao khen thưởng cho các điển hình "Dân vận khéo"

Đề cập nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, trong bối cảnh thành phố tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phấn đấu tăng trưởng hai con số, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, gắn với những vấn đề dân chủ, dân sinh và quyền lợi thiết thực của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định “Dân vận khéo” là phong trào thi đua yêu nước trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Phong trào cần gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở; thực hành phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá.

Các điển hình "Dân vận khéo" nhận khen thưởng

“Một thành phố văn minh không chỉ thể hiện ở diện mạo đô thị, cảnh quan môi trường, giải quyết tốt các vấn đề hạ tầng như kẹt xe, ngập nước và xây dựng Thành phố không ma túy, mà còn ở chất lượng phục vụ nhân dân, văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Thành phố hiện đại phải có phương thức quản trị công khai, hiệu quả; thành phố nghĩa tình phải thể hiện bằng sự quan tâm, sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.