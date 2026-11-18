Các Nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản và Trần Đại Nghĩa.

Theo đó, Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu thuộc các bậc học từ mầm non đến THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường chuyên biệt. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời lan tỏa những tấm gương tận tâm, trách nhiệm trong toàn ngành.

Trong khi đó, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 vinh danh 10 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng và đại học trên địa bàn TPHCM.

Tại phần giao lưu, cô Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật huyện Củ Chi (xã Tân An Hội), một trong 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026, chia sẻ rằng mỗi học sinh đều có những khả năng riêng. Điều quan trọng là người giáo viên phải thấu hiểu, tìm được cách kết nối và khơi dậy tiềm năng ở từng em.

Các Nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

“Tôi luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cá nhân hóa, kết hợp hình ảnh trực quan, trò chơi, âm nhạc, hoạt động trải nghiệm và công nghệ thông tin. Đặc biệt, người thầy cần có sự kiên nhẫn, biết lắng nghe, kết nối cảm xúc và trân trọng, khích lệ từng tiến bộ nhỏ của học sinh”, cô Trần Thị Hồng Tắng bày tỏ.

Cũng tại buổi giao lưu, cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), một trong những Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, nhắc đến những áp lực và cả những phút giây chạnh lòng trong nghề. Theo cô, vượt lên những vất vả ấy, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy chính là được chứng kiến học trò từng ngày tiến bộ, trưởng thành và luôn ghi nhớ những điều thầy cô đã trao gửi.

“Nghề giáo có rất nhiều áp lực, mệt mỏi và chạnh lòng. Tuy nhiên, điều khiến người thầy hạnh phúc nhất là nhìn thấy học trò tiến bộ, trưởng thành và vẫn nhớ đến công lao dạy dỗ của thầy, cô”, cô Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.

Từ góc độ đào tạo nghề, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, một trong 10 nhà giáo đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026, nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng nguồn nhân lực.

Các Nhà giáo chia sẻ tại phần giao lưu.

“Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo chất lượng cao. Một chương trình đào tạo tiên tiến, một phòng thực hành hiện đại hay những thiết bị công nghệ cao chỉ thực sự phát huy giá trị khi có những người thầy làm chủ thiết bị, hiểu công nghệ và biết cách biến những yêu cầu của sản xuất thành bài học, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp cho người học”, TS Lê Đình Kha khẳng định.

Ở góc độ quản lý nhà trường, bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh), một trong 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026, cho rằng trước yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần chủ động thay đổi tư duy, từ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường đến cách nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của mỗi học sinh.

“Tôi cũng mong các thầy cô đừng đánh đồng đổi mới với việc chạy theo công nghệ hay những mô hình mới. Công nghệ có thể hỗ trợ người thầy, phương pháp có thể thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn là con người. Mọi đổi mới cuối cùng phải hướng đến sự tiến bộ, hạnh phúc và cơ hội phát triển tốt hơn cho học sinh”, bà Lê Thị Thanh Giang chia sẻ.