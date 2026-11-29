Ngày 29-11, UBND TPHCM tổ chức Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2026. Tham dự có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Các thủ khoa dự lễ vinh danh

Chương trình nhằm phát huy, lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc; tôn vinh những gương thủ khoa trúng tuyển, thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời, chương trình cũng nhằm phát hiện, kết nối, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Năm nay, chương trình xét chọn, tuyên dương 83 gương thủ khoa tiêu biểu; trong đó, có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Trong số 35 gương thủ khoa trúng tuyển, nổi bật có tân sinh viên Đinh Ngọc Hải Lam, trúng tuyển ngành Y khoa, Đại học Y Dược TPHCM, với số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong số 48 gương thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đặc biệt có 6 sinh viên đạt điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0 (thang điểm 4).

Bên cạnh những thành tích nổi bật trong học tập, các thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn-Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn-Hội các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng các thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương và bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tích của các thủ khoa không chỉ trong học tập mà còn trong nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội. Dù có hoàn cảnh khác nhau, mỗi thủ khoa đều có hành trình nỗ lực, vượt khó, ý chí vươn lên, không ngừng nỗ lực học tập để đạt được những kết quả đáng tự hào và khẳng định bản thân. “Dù sau này công tác ở bất cứ đơn vị, vị trí, địa phương hay khu vực nào trên thế giới, các bạn hãy luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho TPHCM, đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực của mình vào sự phát triển của thành phố", ông Lê Quốc Phong nhắn gửi đến các thủ khoa vừa tốt nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên trao Bằng khen cho các thủ khoa

Chủ tịch Lê Quốc Phong thông tin trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất đặt ra những mục tiêu phát triển lớn, thành phố rất cần sự đóng góp của nguồn nhân lực chất lượng cao. TPHCM đang có những đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều chính sách nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia vào công việc của thành phố tại nhiều vị trí khác nhau. TPHCM có những "bài toán lớn" cần sự đóng góp bằng trí tuệ, khả năng của các bạn. Đó là câu chuyện về mô hình tăng trưởng, về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là việc làm sao thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đóng góp vào sự tăng trưởng hay về các vấn đề dân sinh như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường... Chủ tịch UBND TP mong muốn các thủ khoa quan tâm, đồng hành cùng thành phố giải quyết những vấn đề này, dù đang công tác ở đâu, làm công việc gì. Nhưng ông lưu ý trong hành trình này, các bạn phải chấp nhận những thử thách mới, sự cọ xát mới, tiếp tục hoàn thiện, vươn lên và khẳng định mình. Nếu không tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cố gắng, các bạn có thể bị đào thải hoặc phải rẽ sang một lựa chọn khác. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào khả năng của mỗi người.

Các đại biểu trao Bằng khen cho các thủ khoa

Đối với các thủ khoa đầu vào, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các bạn tiếp nối tinh thần nỗ lực, vượt khó từ bậc phổ thông, tiếp tục tích lũy tri thức, xây dựng phương pháp học tập tốt ở bậc đại học. Bên cạnh việc học, các sinh viên cần quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng kiến thức trong lĩnh vực mình theo đuổi để tham gia giải quyết, đề xuất các giải pháp đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM và Trung ương Đoàn chúc mừng các thủ khoa

Chủ tịch UBND TP Lê Quốc Phong mong muốn các bạn rèn luyện toàn diện về tri thức, bản lĩnh, kỹ năng, ngoại ngữ, không chỉ tiếp nối mà còn vượt qua những thành tích của các thế hệ đi trước. “Thành phố sẽ làm hết khả năng của mình, dành những điều kiện, chính sách tốt nhất để nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài có điều kiện phát triển và đóng góp không chỉ cho thành phố mà còn cho khu vực phía Nam và cả nước”, ông Lê Quốc Phong khẳng định.