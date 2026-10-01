TPHCM vào Top 70 trung tâm tài chính toàn cầu

Nhân viên ngân hàng làm việc tại VIFC-HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đáng chú ý, trong 2 kỳ công bố liên tiếp của năm 2026, TPHCM đã tăng tổng cộng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67. Mức tăng 17 bậc trong kỳ GFCI 40 đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính có mức cải thiện thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ sau Copenhagen (Đan Mạch) với 19 bậc.

Không chỉ cải thiện thứ hạng chung, TPHCM còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được kỳ vọng gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới, với 34 lượt đề cập trong 24 tháng qua. Đây được xem là chỉ dấu về triển vọng phát triển của thành phố trong mạng lưới tài chính quốc tế.

Ở lĩnh vựccông nghệ tài chính (Fintech), TPHCM cũng có bước tiến đáng kể khi tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước.

Theo kết quả GFCI 40, điểm số tổng hợp của TPHCM tăng khoảng4,1%, cao hơn đáng kể mức tăng bình quân 0,8% của các trung tâm tài chính trên toàn cầu và 1,48% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Bhaskar Dasgupta, Thành viên Tổ Tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Giám đốc Hạ tầng thị trường tại Abu Dhabi Global Market (ADGM), cho rằng việc TPHCM cải thiện thứ hạng và điểm số phản ánh những chuyển động tích cực trong quá trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Kết quả này cho thấy thị trường quốc tế bắt đầu ghi nhận những thay đổi tại TPHCM, đồng thời phản ánh sự chỉ đạo ở cả cấp Trung ương và thành phố, tiến độ triển khai và sự tương tác ngày càng thực chất với cộng đồng tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, ông Bhaskar Dasgupta lưu ý, các bảng xếp hạng chỉ là những cột mốc, không phải mục tiêu cuối cùng. Thước đo quan trọng trong giai đoạn tới là khả năng chuyển hóa đà cải thiện thứ hạng thành các thị trường tài chính sâu rộng hơn, những định chế vững mạnh hơn, nguồn nhân lực quốc tế, dòng vốn đầu tư và các giao dịch thực tế.

GFCI do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp với China Development Institute (Trung Quốc) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm. GFCI 40 đánh giá 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng chính thức.