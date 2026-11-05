TPHCM vào nhóm địa phương giải ngân đầu tư công 'rất tốt'

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 10 đạt 708.567 tỷ đồng, tương đương 74,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 182.047 tỷ đồng, bằng 59,6%; vốn ngân sách địa phương đạt 526.520 tỷ đồng, bằng 81%.

Nếu không tính phần vốn địa phương dành tiết kiệm cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân cả nước đạt 76,6% kế hoạch Thủ tướng giao.

Về kết quả chấm điểm giải ngân, nhóm bộ, cơ quan Trung ương được xếp loại “Giải ngân rất tốt” gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công Thương.

Ở nhóm địa phương, Điện Biên dẫn đầu với 100 điểm, tiếp đến là Hải Phòng đạt 99,97 điểm, Cà Mau đạt 98,03 điểm, Gia Lai đạt 97,97 điểm và Khánh Hòa đạt 97,67 điểm. Trong đó, TPHCM đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “Giải ngân rất tốt”, với giá trị giải ngân đến hết tháng 10 khoảng 111.000 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm, TPHCM đang rà soát từng dự án, xác định khối lượng công việc còn lại và các vướng mắc cần xử lý. Lãnh đạo TP tăng cường kiểm tra công trường, tập trung tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán.

TPHCM cũng chú trọng khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả. Tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngày 15-10, UBND TPHCM đã trao “thưởng công trình” tổng cộng 500 tỷ đồng cho 4 phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An có kết quả giải ngân tốt.

TPHCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 10,2%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm, quý IV cần đạt mức tăng 13,23%.