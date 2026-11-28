Giữa những thông tin về biến động của vàng và chứng khoán, thị trường bán lẻ lại mang đến một gam màu tươi sáng. TPHCM đang bước vào cao điểm mua sắm cuối năm với doanh thu dự kiến vượt 97.000 tỷ đồng. Cùng với đó, thương mại điện tử mùa Tết cũng sôi động, khi những mặt hàng như áo dài, hoa cảnh bắt đầu bán chạy.

Đây là tín hiệu cho thấy sức mua và không khí tiêu dùng cuối năm đang khởi sắc, phản ánh nhu cầu và tâm lý lạc quan của người dân khi Tết đến gần.

Sức mua cuối năm và chuyển dịch kênh mua sắm

Cuối năm luôn là mùa cao điểm tiêu dùng, khi người dân mua sắm chuẩn bị cho Tết, từ quần áo, thực phẩm, đồ trang trí tới quà tặng. Con số doanh thu dự kiến vượt 97.000 tỷ đồng tại TPHCM cho thấy quy mô lớn của thị trường và sức mua vẫn được duy trì tốt, bất chấp những lo ngại về kinh tế. Điều này phản ánh nhu cầu thực của người dân, cũng như hiệu quả của các chương trình kích cầu mua sắm.

Một xu hướng rõ nét là sự dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến. Thương mại điện tử mùa Tết ngày càng sôi động, với những mặt hàng truyền thống như áo dài, hoa cảnh cũng được mua bán nhộn nhịp trên các nền tảng số. Điều này cho thấy thói quen tiêu dùng của người Việt đang thay đổi, kết hợp giữa nét truyền thống của Tết với sự tiện lợi của công nghệ.

Cơ hội cho doanh nghiệp và người kinh doanh

Ảnh minh họa

Thị trường cuối năm khởi sắc là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, cửa hàng và cả những người kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng online. Đây là thời điểm vàng để đẩy mạnh bán hàng, giới thiệu sản phẩm và tăng doanh thu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh cao, điều quan trọng là chất lượng sản phẩm, uy tín và trải nghiệm mua sắm tốt dành cho khách hàng. Những nơi làm ăn tử tế, chăm sóc khách hàng chu đáo sẽ là nơi giữ chân được người mua và phát triển bền vững.

Góc nhìn cho người tiêu dùng

Với người tiêu dùng, mùa mua sắm sôi động mang đến nhiều lựa chọn và ưu đãi, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Giữa muôn vàn chương trình giảm giá và cám dỗ mua sắm, chị em nên chi tiêu có kế hoạch, mua những thứ thực sự cần, cảnh giác với hàng giả và các chiêu trò giảm giá ảo.

Tận hưởng không khí mua sắm cuối năm là niềm vui chính đáng, nhưng chi tiêu thông minh sẽ giúp mỗi gia đình vừa sắm Tết đủ đầy, vừa giữ được sự cân đối về tài chính để đón một năm mới an tâm.