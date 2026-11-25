Trưa ngày 25/11, tại khu vực cống ngăn triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, TPHCM), Tập đoàn Trung Nam, đơn vị đầu tư xây dựng Dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ giai đoạn 1 đã đồng loạt đóng 8 cống ngăn triều lớn của dự án để vận hành. Trước đó, đơn vị đã thử nghiệm đóng các cống khác nhau như Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định… Đây cũng là thời điểm đỉnh triều cao nhất trong ngày.

Cống Mương Chuối, cống lớn nhất của dự án ngăn triều chống ngập. Ảnh: Đ.Xá.

Ghi nhận thực tế tại cống Mương Chuối, cống lớn nhất của dự án, quá trình di chuyển các tấm thép để đóng cống ngăn triều kéo dài khoảng 45 phút. Việc di chuyển các tấm thép cũng diễn ra lần lượt, thay vì đồng loạt cả 2 tấm do yêu cầu kỹ thuật và thực tế thuỷ triều lên xuống từ từ. Khi các cống đóng hoàn toàn, mực nước từ cống ngược lên nhiều xã phường trung tâm của TPHCM (khu quận 7, quận 8, Bình Chánh cũ) sẽ không thay đổi và duy trì ở mức thấp. Điều này giúp các khu vực từng nhiều năm bị ngập vì triều cường trước kia đã không còn ngập nữa.

Tại thời điểm đỉnh triều, ở cống Mương Chuối, mực nước bên ngoài cống vượt 1,8 m, hệ thống đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm. Trong khi đó, tại cống Phú Xuân, mực nước chênh lệch là 97cm, cống Tân Thuận chênh lệch là 50cm... Ngoài ra, ghi nhận thực tế (qua vận hành thử nghiệm và chính thức), một số tuyến đường thường xuyên bị ngập triều như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình... đã khô ráo, vì nước bị ngăn tại khu vực cống.

Cống Phú Xuân của dự án ngăn triều chống ngập. Ảnh: T.N.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc tập đoàn Trung Nam, đơn vị sẽ vận hành hệ thống ngăn triều theo đúng quy trình, căn cứ diễn biến mực nước và lịch triều hằng tháng, hằng năm. Theo ông, hệ thống được thiết kế để ngăn triều xâm nhập, bảo vệ các khu vực Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6 (cũ). Ông Tiến cũng cam kết dự án sẽ ngăn toàn bộ triều cường và giúp các khu vực trên đảm bảo không còn bị ngập vì triều cường nữa.

Ngoài ra, ông Tiến cũng chia sẻ thêm về tình hình chống ngập do mưa lớn ở một số nơi của đô thị TPHCM. Một điểm thú vị là dự án ngăn triều chống ngập dựa trên nguyên lý việc ngăn nước biển tràn vào đô thị, trong khi chống ngập đô thị thì đưa nước mưa thoát ra ngoài biển thông qua hệ thống cống, kênh rạch. Vì vậy, dự án đã lắp đặt thêm một số máy bơm công suất lớn để vừa ngăn nước triều, vừa có thể bơm nước từ trong ra ngoài khi cần thiết (chủ yếu trong mùa mưa).

Các cống ngăn triều đóng lại giúp ngăn nước biển tràn vào đô thị. Ảnh: Đ.Xá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, ngập úng tại TPHCM là bài toán tổng hợp về không gian phát triển đô thị, không đơn thuần là vấn đề của hệ thống thoát nước.

Nguyên nhân là TPHCM có địa hình thấp, chịu tác động trực tiếp của thủy triều và đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, mưa lớn và triều cường. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng tăng khiến không gian thấm và trữ nước tự nhiên ngày càng thu hẹp. Tình trạng lún sụt nền đất cũng làm gia tăng áp lực lên hệ thống thoát nước.

Trung tâm điều hành của dự án đặt tại khu vực cống Mương Chuối. Ảnh: T.N.

Cũng theo ông Dũng, các công trình kiểm soát triều quy mô lớn là lớp bảo vệ quan trọng, giúp TPHCM chủ động kiểm soát nguồn nước bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi dự án chỉ phát huy tối đa hiệu quả trong phạm vi và điều kiện vận hành được thiết kế. Để TPHCM phát triển bền vững, quy hoạch thủy lợi cần gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch giao thông và đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, cần giữ lại và mở rộng các không gian điều tiết như công viên, hành lang sông, kênh rạch để tạo vùng trữ nước cho thành phố.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cũng cho rằng tư duy đầu tư cần chuyển dần từ xử lý ngập sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát ngập ngay từ khâu quy hoạch, xác định định hướng phát triển không gian đô thị.

Cống Phú Định ở khu vực quận 8 cũ của dự án ngăn triều. Ảnh: T.N.

Ngoài ra, việc vận hành dự án cũng khiến giao thông đường thuỷ qua các cống chịu ảnh hưởng đáng kể. Để việc lưu thông của ghe thuyền thuận lợi, tại khu vực cống ngăn triều sẽ có thêm các âu tàu bên cạnh. Các âu tàu này hoạt động theo nguyên lý khi đường thuỷ bị đóng thì ghe thuyền di chuyển vào âu tàu rồi đơn vị vận hành đóng âu lại. Sau đó, máy bơm sẽ đẩy nước vào âu để nâng tàu thuyền lên bằng với mực nước bên ngoài, giúp âu tàu di chuyển thuận lợi.

Âu tàu giúp đảm bảo lưu thông đường thuỷ khi ngăn triều. Ảnh: Đ.Xá.

Dự án ngăn triều chống ngập gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu. Theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Chánh Hưng, Phú Định... với hàng triệu cư dân.