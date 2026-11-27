Cùng với nhịp độ khẩn trương trên các công trường trọng điểm như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, mở rộng Quốc lộ 13..., TPHCM đang vận dụng các cơ chế đặc thù chuẩn bị nguồn lực để khởi công loạt công trình lớn từ nay đến đầu năm 2027.

17km Vành đai 3 TPHCM đoạn trên cao đi qua khu vực phía Đông dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 11/2026. Ảnh: Tuấn Kiệt

Danh mục dự án sắp triển khai tập trung vào việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại và kết nối cảng biển, gồm: cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối Vành đai 3, nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ) và mở rộng Quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu) cửa ngõ phía Tây.

Song song đó, TPHCM tiếp tục đầu tư mở rộng hàng loạt tuyến đường hiện hữu đang quá tải khu nội đô như: Ung Văn Khiêm, Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Phan Anh - An Dương Vương, đường song hành Phan Văn Hớn và Bùi Công Trừng.

Theo Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn đang tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư 12 công trình, dự án trọng điểm nhóm A, trong đó có Quốc lộ 50B, tuyến đường mở mới phía Tây Bắc cùng các dự án nâng cấp đường Bùi Công Trừng, Ung Văn Khiêm, Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Phan Anh - An Dương Vương.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều dự án nâng cấp đường ven biển và xây dựng cầu Cửa Lấp 2 cũng đang được tập trung thúc đẩy.

Thiết kế cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Tháo gỡ điểm nghẽn vốn và mặt bằng nhờ cơ chế đặc thù

Với không gian quy hoạch mở rộng hơn 6.772km² sau sáp nhập, TPHCM xác định vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, thủ tục và mặt bằng.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, năm 2025 đã ghi nhận bước chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Kế thừa kinh nghiệm từ dự án Vành đai 3, đơn vị đã tiếp nhận mặt bằng tại nhiều dự án từng đình trệ kéo dài như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Vành đai 2 hay đường Lương Định Của, tạo tiền đề để các nhà thầu tăng tốc thi công.

Đặc biệt, Nghị quyết 260/2025/QH15 mở ra 6 nhóm cơ chế đột phá cho giao thông thành phố, trong đó hai cơ chế tác động trực tiếp đến tiến độ và nguồn lực đầu tư:

Thứ nhất, tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập với các dự án nhóm A và trọng điểm quốc gia. Cách làm này cho phép GPMB song song ngay từ bước chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 tháng đến 1 năm.

Thứ hai, cho phép áp dụng hợp đồng BOT để nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu. Thành phố đang chuẩn bị triển khai 5 dự án cửa ngõ theo hình thức này gồm QL1, QL13, QL22, trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ) và cầu đường Bình Tiên với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng, bảo đảm hài hòa lợi ích và quyền lựa chọn lộ trình của người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh sử dụng quỹ đất thanh toán cho các dự án BT chuyển tiếp, bố trí ngân sách cho giao thông liên vùng và khai thác mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Thông qua việc điều chỉnh quy hoạch và đấu thầu quỹ đất quanh các nhà ga, tuyến giao thông lớn, thành phố sẽ thu hồi giá trị gia tăng từ đất để tái đầu tư ngược lại cho hạ tầng.

Theo Sở Xây dựng, năm 2026 là bản lề hiện thực hóa các cơ chế đặc thù này. Dự kiến vào cuối năm nay, thành phố sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công những dự án BOT cửa ngõ đủ điều kiện.

Mở đường cho hạ tầng đa phương thức tầm nhìn 100 năm Những công trình đang được kích hoạt cũng chính là bước đi mở đường cho mạng lưới hạ tầng đa phương thức theo Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trong tương lai, bên cạnh việc khép kín hệ thống vành đai đa lớp (bổ sung Vành đai 2,5; 3,5; 4,5 và Vành đai 5), thành phố định hướng phát triển các trục chính đô thị tốc độ cao trên cao kết hợp đi ngầm, cùng việc nghiên cứu tuyến cầu hoặc hầm vượt biển kết nối trực tiếp Cần Giờ với Vũng Tàu. Để vận hành hiệu quả mô hình đô thị TOD, giao thông công cộng khối lượng lớn sẽ đóng vai trò chủ đạo với mục tiêu hoàn thành 18 tuyến đường sắt đô thị MRT (dài khoảng 960km) và mạng lưới LRT/Tramway (khoảng 450km) vào năm 2050, nâng tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng lên 65%. Song hành với đó là các tuyến đường sắt chuyên dụng nối thẳng vùng công nghiệp phía Bắc với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tạo lực đẩy liên kết vùng đồng bộ, đưa TPHCM vươn tầm trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế của châu Á.