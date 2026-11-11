TPHCM và TP Saint Petersburg (Liên bang Nga) tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM tham dự tọa đàm với Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Lập pháp TP Saint Petersburg và các doanh nghiệp Nga. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Tại cuộc hội đàm, Phó Thống đốc Evgeny Grigoriev khẳng định chuyến thăm của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông là minh chứng sinh động cho sự coi trọng và nhất quán của TPHCM trong phát triển quan hệ hợp tác với Saint Petersburg, góp phần làm phong phú cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Minh Thông trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tới ngài Thống đốc và các lãnh đạo thành phố Saint Petersburg.

Nhắc lại tình cảm xúc động khi dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước việc chính quyền và nhân dân Saint Petersburg đã tích cực phối hợp và dành những điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 6-2023, nhân dịp Kỷ niệm tròn 100 năm đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến thành phố Petrograd (Saint Petersburg ngày nay).

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn tại cuộc hội đàm với Phó Thống đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Đánh giá cao việc chính quyền Saint Petersburg coi trọng và khuyến khích thế hệ trẻ, học sinh thành phố thường xuyên đến dâng hoa, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ hữu nghị gắn bó, thủy chung giữa hai nước, đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định, TPHCM luôn hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược với các đối tác Nga, trong đó có quan hệ kết nghĩa thiết lập năm 2005 với thành phố Saint Petersburg.

Giới thiệu khái quát về quy mô, tiềm lực, thế mạnh nổi trội và những định hướng phát triển chiến lược của TPHCM sau hợp nhất, đồng chí Đặng Minh Thông nhận định hai bên đang có triển vọng hợp tác rất rộng mở, đặc biệt là trong các lĩnh vực như quy hoạch và phát triển giao thông, quản lý đô thị thông minh, xây dựng hạ tầng hiện đại gắn với bảo tồn công trình văn hóa lịch sử.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa TPHCM và thành phố Saint Petersburg, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nêu một số định hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ nhất, duy trì trao đổi đoàn các cấp để tăng cường kết nối, thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể; nghiên cứu bổ sung nội dung, lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa hai thành phố.

Thứ hai, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp trong quy hoạch hạ tầng đô thị, giao thông công cộng, tàu điện ngầm và phát triển kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao và giao lưu hữu nghị nhân dân.

Cuối cùng là thúc đẩy hợp tác thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trao đổi kinh nghiệm phát triển hạ tầng số phục vụ quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Saint Petersburg, Nga. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Phó Thống đốc Saint Petersburg Grigoriev tán thành và đánh giá cao những ý kiến toàn diện của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông về quan hệ hai nước và hai thành phố.

Phó Thống đốc Saint Petersburg nhấn mạnh chính quyền Saint Petersburg hết sức coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với TPHCM để triển khai thành công các chương trình trao đổi, hợp tác trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2027 nhân dịp Kỷ niệm 50 năm TP Leningrad (tên gọi dưới thời kỳ Xô-viết của Saint Petersburg) thiết lập quan hệ hữu nghị với TPHCM; thúc đẩy mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai bên.

Trong khuôn khổ hội đàm, đoàn đại biểu đã nghe các phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Giao thông Saint Petersburg và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Metrostroy Severnoy Stolitsy, giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển, quy mô hiện hữu, cũng như năng lực xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Saint Petersburg.

Kết thúc hội đàm, Phó Thống đốc Saint Petersburg chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu TPHCM.

Trước đó, ngày 8-11, đoàn có buổi tọa đàm với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg và gần 10 doanh nghiệp hàng đầu của Moscow, Saint Petersburg trong lĩnh vực giao thông, xây dựng hạ tầng.