TPHCM và TP Moscow thúc đẩy hợp tác về hạ tầng giao thông, chuyển đổi số

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng tranh Bến Nhà Rồng cho Chủ tịch Duma thành phố Moscow. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Mục đích chuyến thăm nhằm củng cố và làm mới quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất giữa TPHCM và thủ đô Moscow, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, tàu điện ngầm, quản lý giao thông, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại, công nghiệp...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các hoạt động đối ngoại quan trọng như chào xã giao Chủ tịch Hội đồng (Duma) thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov; làm việc với một số cơ quan chuyên môn của Thành phố (Ủy ban Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế, Ủy ban Công nghệ thông tin, Cơ quan quản lý hệ thống tàu điện ngầm Moscow, Trung tâm Xuất khẩu Moscow); thăm Trung tâm Điều hành Metro thành phố; tham quan một số nhà ga trung chuyển tàu điện ngầm tiêu biểu.

Sáng 6-11, Đoàn đại biểu TPHCM đã tham quan Trụ sở Duma thành phố Moscow, nghe giới thiệu về tổ chức bộ máy, cách thức hoạt động của Duma thành phố; tiến hành hội đàm với Chủ tịch Duma thành phố Alexey Shaposhnikov.

Chủ tịch Duma Thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian gần đây, trong đó có quan hệ giữa thủ đô Moscow và các địa phương Việt Nam; mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác giữa Duma Moscow và Hội đồng nhân dân TPHCM.

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng (Duma) thành phố Moscow. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân thành của các đồng chí lãnh đạo TPHCM tới Chủ tịch Duma cùng các nhà lãnh đạo, nhân dân thành phố Moscow; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình mà Duma Moscow dành cho đoàn đại biểu TPHCM trong những ngày qua.

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng (Duma) thành phố Moscow. Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Nhằm làm sâu sắc hợp tác thực chất giữa hai địa phương trong thời gian tới, đồng chí Đặng Minh Thông nêu một số định hướng trọng tâm. Thứ nhất, duy trì thường xuyên việc trao đổi các đoàn lãnh đạo và sở ngành hai bên; tiếp tục bổ sung, cập nhật nội hàm thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trên cơ sở văn kiện đã ký kết năm 2003. Thứ hai, đề nghị Moscow hỗ trợ kinh nghiệm về quy hoạch, phát triển mạng lưới tàu điện ngầm, đường sắt đô thị.

Thứ ba là xây dựng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong quản lý giao thông, hạ tầng, môi trường và các dịch vụ thiết yếu. Thứ tư là đề nghị chính quyền Moscow hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp có thế mạnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, hạ tầng đô thị, logistics, y tế, dược phẩm và các ngành nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Đặng Minh Thông hoan nghênh việc Duma thành phố Moscow và Hội đồng nhân dân TPHCM xúc tiến trao đổi, tiến tới thiết lập cơ chế hợp tác phù hợp giữa hai cơ quan.

Chủ tịch Duma thành phố Moscow Alexey Shaposhnikov nhất trí với những đề xuất và định hướng hợp tác của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và cho biết sẵn sàng sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, trong đó có TPHCM.

Ông Alexey Shaposhnikov tin tưởng chuyến thăm của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đến Moscow sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow. ﻿Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TPHCM

Trước đó, ngày 5-11, tại cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế, Ủy ban Công nghệ thông tin, Cơ quan quản lý hệ thống tàu điện ngầm (Moscow Metro) và Trung tâm Xuất khẩu Moscow, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM đã nghe giới thiệu và trao đổi ý kiến về các chủ đề quy hoạch, phát triển mạng lưới tàu điện ngầm; nâng cao hiệu quả quản trị đô thị dựa trên dữ liệu lớn, AI và bản sao số; thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, công nghiệp giữa hai bên.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Moscow, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; thăm Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moscow (Incentra) và làm việc với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Moscow.