TPHCM và tỉnh Lào Cai đẩy mạnh hợp tác, hướng tới kết quả cụ thể

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Ngày 25-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức buổi làm việc, trao đổi và thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tham dự buổi làm việc, lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kết nối thế mạnh, mở rộng không gian phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết sau hợp nhất, TPHCM là đô thị đặc biệt, có quy mô dân số, tiềm năng và không gian phát triển rất lớn. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Quốc hội cũng thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1-10, với nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thành phố phát triển, thực hiện vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Nam và cả nước.

TPHCM đang tích cực cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, triển khai Luật Phát triển đô thị. Quá trình này cần sự phối hợp, chia sẻ và hợp tác của các địa phương, trong đó có Lào Cai - địa phương có vị trí địa lý đặc biệt và nhiều tiềm năng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chia sẻ, Lào Cai xác định tăng cường hợp tác với TPHCM là hướng đi thiết thực để kết nối nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.

Tỉnh Lào Cai đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhất là trong xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản; hỗ trợ logistics, trung chuyển hàng hóa từ Cái Mép - Thị Vải lên cửa khẩu Kim Thành. Tỉnh cũng mong muốn hợp tác với doanh nghiệp TPHCM trong chế biến sâu khoáng sản, phát triển chuỗi du lịch TPHCM - Lào Cai và kết nối đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh thông tin, giai đoạn 2021-2025, hai địa phương duy trì phối hợp chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Thông qua các chương trình liên kết vùng, kết nối cung cầu, hội chợ xúc tiến du lịch và sự kiện chung, hai bên từng bước hình thành hệ thống đầu mối giữa các sở, ngành và doanh nghiệp.

Hợp tác phải đi vào việc cụ thể

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đề nghị, chuyển hợp tác từ trao đổi, quảng bá sang các chương trình có doanh nghiệp, sản phẩm và nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Lào Cai đề xuất thiết lập kênh kết nối giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương; lựa chọn doanh nghiệp có nhu cầu về thị trường Trung Quốc, logistics, chế biến và du lịch để kết nối đầu tư.

Tỉnh mong muốn trao đổi kinh nghiệm lập, quản lý quy hoạch; tham vấn về phát triển đô thị theo mô hình TOD, tổ chức không gian và khai thác giá trị quỹ đất quanh các đầu mối hạ tầng.

Buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng đề xuất kết nối các cơ quan chuyên môn với Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, Khu Công nghệ cao, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ tại TPHCM. Trọng tâm là số hóa cửa khẩu, logistics thông minh, quản trị dữ liệu và ứng dụng AI trong công vụ, du lịch, đô thị.

Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị TPHCM chia sẻ kinh nghiệm số hóa công tác Đảng, ứng dụng dữ liệu trong quản lý đảng viên, theo dõi nhiệm vụ, đánh giá cán bộ theo kết quả công việc; xây dựng chính quyền số và kho dữ liệu dùng chung phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh VIỆT DŨNG)

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các đề xuất của Lào Cai, nhất là về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và du lịch. Đồng chí giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối trao đổi với tỉnh, xây dựng chương trình, dự án cụ thể, có kết quả thực chất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu kết luận (Ảnh VIỆT DŨNG)

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định TPHCM cơ bản thống nhất với các quan điểm, định hướng và nội dung trọng tâm Lào Cai đề xuất. Theo đồng chí quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đã được bồi đắp qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn mới, hợp tác cần có nội dung, lộ trình, đầu mối và trách nhiệm rõ ràng; tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển.

Ban Thường vụ TPHCM tặng quà lưu niệm đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh các nội dung mà tỉnh Lào Cai đề xuất cơ bản có điều kiện triển khai. Những bài toán thực tiễn của tỉnh có thể trở thành nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển của TPHCM, góp phần giải quyết các vấn đề cụ thể của địa phương và những bài toán lớn của đất nước. Thế mạnh về nông sản, khoáng sản, tài nguyên rừng của Lào Cai cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp, nhà khoa học TPHCM tham gia sâu hơn.