TPHCM và Pháp mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp Bộ trưởng Éléonore Caroit. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự phấn khởi với quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Với TPHCM, Pháp là đối tác truyền thống, có nhiều đóng góp thiết thực. TPHCM duy trì hợp tác với các địa phương lớn của Pháp; mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và phù hợp với nhu cầu phát triển, tiêu biểu có các sáng kiến nghiên cứu không gian ven sông Sài Gòn, bảo tồn di sản và đào tạo nhân lực văn hóa…

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như thế mạnh của Pháp và nhu cầu của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai bên như: tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, quy hoạch và phát triển đô thị, chuyển đổi số, công nghệ cao, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret. Ảnh: MINH CHÂU

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường hy vọng TPHCM và các đối tác Pháp tiếp tục mở rộng hợp tác thiết thực, nhất là trong giáo dục, văn hóa Pháp ngữ, đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao sự phát triển của TPHCM, bà Éléonore Caroit nhấn mạnh 75% người Pháp tại Việt Nam chọn TPHCM là nơi sinh sống và làm việc; rất nhiều doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đã có mặt tại Việt Nam. Nhấn mạnh Paris là trung tâm tài chính hàng đầu, bà Éléonore Caroit khẳng định Pháp có thể hỗ trợ việc quy hoạch và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Hợp tác về văn hóa cũng là một trong những lĩnh vực Pháp quan tâm. Bà Éléonore Caroit mong muốn lãnh đạo TPHCM tiếp tục hỗ trợ các trường phổ thông, đại học dạy tiếng Pháp tại TPHCM hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng ứng phó với biến đổi khí hậu.