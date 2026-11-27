Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đầu giờ chiều 27/11, khu vực phía Nam TPHCM và tỉnh Lâm Đồng đang có mưa giông mạnh. Dự báo trong những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, mở rộng ra nhiều tỉnh, thành Nam Bộ, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 27-29/11, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt tăng mưa. Trong đó, mưa tập trung nhiều nhất từ tối 27/11 đến hết ngày 28/11, xảy ra trên diện rộng, với xu hướng gia tăng mưa vừa, mưa to. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to, lượng mưa trên 100mm.

TPHCM và Nam Bộ mưa trái mùa đến cuối tháng. Ảnh: Nguyễn Huế

Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh. TPHCM và Nam Bộ đã vào mùa khô từ giữa tháng 11, song mưa trái mùa vẫn xuất hiện ở một số nơi.

Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm, riêng ngày 28/11 có thể đến sớm hơn. Sang ngày 29/11, vùng mưa có xu hướng thu hẹp, tập trung chủ yếu tại Cà Mau, An Giang và các khu vực lân cận.

Do trời nhiều mây, mưa nắng đan xen, thời tiết Nam Bộ sẽ dịu hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ so với trước đó, phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông. Mưa lớn với cường suất cao cũng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại Nam Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.

Do ảnh hưởng của El Nino, mùa khô 2026-2027 ở Nam Bộ có khả năng nóng hơn bình thường. Hiện tượng này được dự báo duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, sau đó suy yếu dần.