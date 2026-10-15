TPHCM và Nam Bộ mưa lớn, sấm sét dồn dập do nhiễu động gió Đông

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Mưa lớn gia tăng từ chiều tối 15/10

Trưa 15/10, theo dự báo viên Kiều Thị Thúy, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày 15/10 có xu hướng gia tăng mưa rõ rệt do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao.

Cụ thể, từ giữa trưa, mây đối lưu phát triển khá mạnh, gây mưa rào tại TPHCM và một số khu vực lân cận. Dự báo trong chiều và tối cùng ngày, các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, gây mưa rào và giông trên diện rộng ở Nam Bộ.

Mưa lớn gia tăng ở TPHCM và Nam Bộ từ nay đến cuối tuần. Ảnh: Tuấn Hùng

Đáng chú ý, nhiều nơi có thể xảy ra mưa to, cục bộ mưa rất to. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn.

Lúc 13h cùng ngày, Đài Khí tượng lưu ý, tại TPHCM, mưa đang mở rộng ngay trong đầu giờ chiều và có khá nhiều điểm mưa to, cần đề phòng trong mưa giông kèm theo sét mạnh.

Vùng mưa mở rộng ở TPHCM chiều 15/10. Nguồn: Đài KTTV Nam Bộ

Nam Bộ tiếp tục mưa lớn đến ngày 18/10

Nhận định xu hướng thời tiết những ngày tới, dự báo viên Kiều Thị Thúy cho biết nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục tăng cường hoạt động, tác động đến khu vực Nam Bộ và TPHCM.

Trong các ngày từ 16-18/10, khu vực này dự báo duy trì trạng thái mưa rào và giông diện rộng. Nhiều nơi tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to.

Mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối, song tại một số nơi có thể xuất hiện sớm hơn. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Đợt mưa kéo dài trong những ngày cuối tuần có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, lao động và sản xuất. Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển ngoài trời, cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết và có phương án phòng tránh phù hợp.