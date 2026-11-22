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Hai đợt không khí lạnh khuếch tán

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 10 ngày tới (từ 22/11 đến hết ngày 1/12/2026), khu vực Nam Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Đợt thứ nhất dự kiến vào ngày 23-24/11, đợt thứ hai khoảng ngày 27-28/11.

Trong hai thời kỳ này, các nhiễu động gây mưa có xu hướng hình thành và phát triển thuận lợi hơn, tác động đến thời tiết Nam Bộ. Tuy nhiên, nhìn chung, hình thái thời tiết chủ đạo trong 10 ngày tới vẫn là ít mưa, ban ngày có nắng, trời khá nóng bức.

Đáng chú ý, trong các ngày 23-24/11 và 27-28/11, mưa có xu hướng gia tăng nhẹ, tập trung chủ yếu tại khu vực bán đảo Cà Mau và dọc tuyến biên giới phía Tây.

“Dù phạm vi mưa không lớn, người dân vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh”, Đài khí tượng cảnh báo.

Triều cường tại TPHCM vượt báo động 3, nguy cơ ngập úng

Bên cạnh diễn biến mưa giông, triều cường cũng là yếu tố đáng lưu ý trong những ngày tới. Mực nước đỉnh triều trên các sông, kênh rạch thuộc khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ và TPHCM được dự báo lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

TPHCM sắp đón đợt triều cường vượt báo động 3, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Huế EX

Riêng tại TPHCM, đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện trong hai ngày 24-25/11. Triều đạt đỉnh vào hai khung giờ trong ngày, gồm buổi sáng từ 4-5h và buổi chiều tối từ 17-18h.

Với mực nước dự báo vượt báo động 3, triều cường có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch trên địa bàn TPHCM.

Người dân sinh sống, làm việc tại những khu vực này cần theo dõi sát diễn biến và thời điểm triều đạt đỉnh để chủ động sắp xếp lịch trình sinh hoạt, đi lại, hạn chế ảnh hưởng do ngập nước.