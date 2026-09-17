TPHCM và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, miền Bắc khi nào giảm mưa?

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Riêng từ đêm 16 đến sáng 17/9, lượng mưa tại một số nơi vượt 170mm. Đáng chú ý, Hoài Đức (Hà Nội) ghi nhận 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173mm, trong khi Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) lên tới 238mm.

Hà Nội mưa lớn ngày 17/9, nhiều nơi ngập úng. Ảnh: Đình Hiếu

Trong ngày và đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía Nam Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc Phú Thọ, Bắc Ninh và TP Hà Nội lượng mưa giảm hơn, khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 18/9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị vẫn có mưa vừa, mưa to và giông trong ngày 18/9, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 18/9, mưa lớn tại khu vực này cũng có xu hướng giảm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, giông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nam Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn kéo dài

Trong khi mưa lớn ở miền Bắc bắt đầu có xu hướng giảm, Nam Bộ lại chuẩn bị bước vào một đợt mưa diện rộng đáng chú ý.

TPHCM bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Phước Sáng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 18-24/9, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam sẽ tác động trực tiếp đến Nam Bộ, khiến mưa giông gia tăng mạnh.

Dự báo viên Kiều Thị Thúy cho biết rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam và mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.

Từ ngày 18-24/9, dải hội tụ này được dự báo nằm ở vị trí khá thấp, đi ngang qua Nam Biển Đông và Nam Bộ, tạo điều kiện khiến mưa giông gia tăng trên diện rộng.

Trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ chủ yếu nhiều mây, ngày có nắng yếu gián đoạn. Mưa giông có xu hướng xuất hiện sớm hơn, thậm chí có ngày mưa từ buổi sáng.

Đáng chú ý, từ trưa đến chiều và tối là thời điểm mưa diễn ra mạnh và trên diện rộng, phổ biến mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

TPHCM nằm trong vùng có mưa lớn

Tổng lượng mưa trong cả đợt tại Nam Bộ được dự báo phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi vượt 300mm.

Các khu vực cần đặc biệt đề phòng mưa lớn gồm dải ven biển các tỉnh miền Tây và toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ.

Tại TPHCM, tâm mưa được dự báo tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc thành phố và vùng ven biển.

Mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, đặc biệt tại các đô thị. Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng giông lốc, sét, gió giật mạnh trong các cơn giông.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin thời tiết mới nhất để chủ động phương án ứng phó với diễn biến bất thường.

Do mưa lớn có khả năng tập trung vào trưa, chiều và tối, trùng với thời điểm người dân di chuyển đông, nguy cơ ngập úng đô thị và cây xanh ngã đổ có thể ảnh hưởng đến giao thông.