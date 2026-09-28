TPHCM và các địa phương Trung Quốc tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả

Tại cuộc gặp với Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Từ Châu, đồng chí Nguyễn Thành Trung chúc mừng những thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung, TPHCM và các địa phương của Trung Quốc nói riêng không ngừng được tăng cường, củng cố.

Riêng với TPHCM, các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân đang góp phần thúc đẩy quan hệ với các địa phương Trung Quốc thực chất, hiệu quả.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Thành Trung kỳ vọng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực TPHCM có nhu cầu và Trung Quốc có thế mạnh như logistics, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch, quản lý đô thị... Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thành Trung cũng mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: MINH CHÂU

Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Từ Châu chia sẻ, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển rất tốt. Điều này được minh chứng qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên; hợp tác về kinh tế, thương mại sôi động, tích cực. Hợp tác giữa các địa phương Trung Quốc và TPHCM cũng được đẩy mạnh, tăng cường.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM sẵn sàng làm cầu nối để các đối tác của Trung Quốc và Việt Nam nói chung, các địa phương của Trung Quốc và TPHCM nói riêng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.