Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ tiếp đoàn công tác bang Hessen, Đức. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh TPHCM đặc biệt trân trọng sự hợp tác lâu dài của bang Hessen trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, Ngôi nhà Đức và Trường Đại học Việt - Đức (VGU) là biểu tượng sinh động của quan hệ hai nước tại TPHCM.

TPHCM đánh giá cao việc VGU không ngừng mở rộng phạm vi đào tạo, hợp tác với TPHCM, từ việc triển khai các chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế, đến tổ chức các khóa đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ đề nghị hai Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, định hướng các chương trình đào tạo, nghiên cứu của VGU gắn với nhu cầu phát triển của TPHCM và ưu tiên hợp tác Việt Nam - Đức, nhất là trong lĩnh vực tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.

Bên cạnh nguồn nhân lực, đồng chí Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh việc tìm kiếm các nhà đầu tư, đối tác quốc tế, kết nối dòng vốn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của VIFC-HCMC. Lãnh đạo TPHCM mong muốn với kinh nghiệm trong việc quản lý, phát triển Trung tâm Tài chính Frankfurt, bang Hessen có thể hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho VIFC-HCMC.

Nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Bộ trưởng Timon Gremmels cam kết VGU sẽ đào tạo hiệu quả nguồn nhân lực để phục vụ cho sự phát triển của VIFC-HCMC. Không chỉ VGU, một mạng lưới các trường đại học tại thành phố Frankfurt cũng như các viện nghiên cứu tại bang Hessen sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen Timon Gremmels (thứ hai, phải sang trái) và Bộ trưởng Tài chính bang Hessen Alexander Lorz (thứ ba, phải qua trái) tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Bộ trưởng Alexander Lorz đánh giá cao những chính sách của TPHCM trong phát triển kinh tế, tài chính. Theo ông Alexander Lorz, việc TPHCM mong muốn cải thiện công tác quản lý, chính sách thuế, thị thực để “trải thảm đỏ” đón chuyên gia cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của VIFC-HCMC.