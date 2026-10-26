TPHCM và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác công nghệ tương lai, đổi mới sáng tạo

Các diễn giả, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Ngày 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố tổ chức Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, giới nghiên cứu và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhằm tăng cường liên kết trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nền tảng số.

Không gian phát triển mới và hệ sinh thái công nghệ chiến lược

Tại các phiên trao đổi chính sách và học thuật, diễn đàn tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu với thực tiễn sản xuất công nghiệp. Việc kết nối chương trình đào tạo với bài toán thực tế của doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn giúp chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành chương trình hành động cụ thể tại TPHCM, mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho cả hai quốc gia.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định các trụ cột công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, bán dẫn và tự động hóa đang tái định hình phương thức quản trị đô thị lẫn vận hành sản xuất toàn cầu. Nhấn mạnh việc không một quốc gia hay địa phương đơn lẻ nào có thể tự mình bao quát mọi năng lực công nghệ, lãnh đạo TPHCM cho rằng hợp tác quốc tế phải hướng tới xây dựng năng lực chung, mang lại giá trị thực tế cho đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo điểm tựa vững chắc để TPHCM chủ động đi đầu trong việc hiện thực hóa các cam kết ngoại giao cấp cao. Mối quan hệ hữu nghị vừa được ký kết giữa TPHCM và thành phố Mumbai vào tháng 5/2026 tiếp tục mở ra hành lang thuận lợi để hai trung tâm kinh tế thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực thương mại, hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Vị thế phát triển của TPHCM đang đứng trước bước ngoặt lớn sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025. Cột mốc này hình thành một không gian phát triển liên hoàn, kết nối trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại với các thủ phủ công nghiệp công nghệ cao cùng hệ thống cảng biển nước sâu quy mô lớn. Đây là bệ phóng quan trọng để TPHCM hiện thực hóa mô hình phát triển đa trung tâm, nâng cao khả năng tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Địa phương hiện đang ưu tiên dồn lực hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ mũi nhọn bao gồm AI, vi mạch bán dẫn, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng điện toán số phục vụ điều hành đô thị, đồng thời xây dựng chính sách thu hút các trung tâm R&D quốc tế và mở rộng không gian thử nghiệm cơ chế mới. Sở hữu mạng lưới trường viện dày đặc, lực lượng lao động trẻ cùng quy mô thị trường năng động, TPHCM sẵn sàng trở thành bến đỗ chiến lược để các tập đoàn, viện nghiên cứu Ấn Độ đến đầu tư và phát triển công nghệ.

3 trọng tâm hành động và triển vọng thương mại hóa dự án

Từ định hướng phát triển thực tế của địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất 3 trọng tâm phối hợp mang tính đột phá. Trọng tâm hàng đầu là ưu tiên chuẩn hóa và nâng cấp nguồn nhân lực công nghệ số thông qua các chương trình liên kết đào tạo chuyên gia, trao đổi học thuật và dự án thực chiến giữa doanh nghiệp, viện trường TPHCM với các đối tác Ấn Độ. Trọng tâm thứ hai là lấy nhu cầu ứng dụng thực tiễn làm gốc rễ cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung giải quyết bài toán trong các ngành AI, hạ tầng công cộng, sản xuất thông minh, logistics và xử lý môi trường. Theo lãnh đạo TPHCM, một đề tài công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi có đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, sở hữu nguồn lực vận hành phù hợp và có khả năng nhân rộng, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư trong nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa phát biểu ý kiến.

Trọng tâm thứ ba là hoàn thiện cơ chế kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, quỹ đầu tư và mạng lưới khởi nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa, biến các ý tưởng nghiên cứu triển vọng thành sản phẩm và dịch vụ hiện diện trên thị trường.

Ghi nhận những đề xuất thiết thực từ phía TPHCM, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa đánh giá dư địa hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn rất lớn. Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác trọng điểm về công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, khoa học biển, AI và điện toán lượng tử. Đại sứ đề xuất đẩy mạnh liên kết giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM và Mumbai, mở rộng các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên và nghiên cứu chung; đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM để đưa các hiệp định khung vào những dự án cụ thể.

Tại các phiên thảo luận chuyên đề của sự kiện, đại diện cơ quan quản lý và các chuyên gia hai nước đã bàn thảo chi tiết lộ trình triển khai, hướng tới lựa chọn từ 3 - 5 sáng kiến ưu tiên và bắt tay thử nghiệm từ 1 - 2 dự án khả thi trong vòng 12 - 24 tháng tới. Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ năm 2026 đã tạo thêm xung lực thực chất, giúp TPHCM củng cố năng lực đổi mới sáng tạo, bứt phá năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào mạng lưới công nghệ quốc tế.