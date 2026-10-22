TPHCM ưu tiên xử lý 15 điểm nóng ùn tắc, đẩy nhanh các tuyến metro

Thông tin được đại diện các đơn vị cung cấp tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 22/10.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08), cho biết Công an thành phố và Sở Xây dựng đã thống nhất trình Chủ tịch UBND TPHCM thành lập các tổ công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu trung tâm, gồm các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và khu vực Cát Lái.

Các tổ công tác sẽ huy động công an, bộ đội, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương và CSGT cấp phường phối hợp điều tiết giao thông, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM thông tin bại họp báo. Ảnh: Phước Sáng

Song song đó, Phòng CSGT rà soát nguyên nhân tại từng vị trí để đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài. Đơn vị cũng ứng dụng công nghệ điều chỉnh đèn tín hiệu tại khu trung tâm, giúp năng lực thông hành của các tuyến đường tăng khoảng 30% so với trước.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong năm 2026, thành phố dự kiến xử lý các nút giao An Phú, Tây Hòa, Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50. Các điểm còn lại trong kế hoạch xử lý 15 điểm ùn tắc sẽ được triển khai trong năm 2027.

Để giải quyết 28 điểm có nguy cơ ùn tắc, thành phố dự kiến triển khai 98 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 360.841 tỷ đồng. Một số dự án chuẩn bị khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu và tuyến metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Công an TPHCM sẽ tăng cường nhân sự điều tiết giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều. Ảnh: Phước Sáng

Liên quan đến các dự án đường sắt đô thị, ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, cho biết tuyến metro số 3 và số 6 đã hoàn tất phương án tuyến.

Do các tuyến đi qua đất quốc phòng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã phối hợp với Bộ Quốc phòng thống nhất phương án triển khai. Tại Văn bản số 7804 ngày 16/10/2026, Bộ Quốc phòng cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư và hướng tuyến các dự án.

Ban đã tham mưu UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án tuyến đi ngầm qua khu vực đất quân đội quản lý. Đồng thời, đơn vị phối hợp các sở, ngành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), tổng mức đầu tư và các thủ tục liên quan.

Riêng tuyến metro số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với vòng xoay Phú Lâm, nối với tuyến Bà Quẹo - Phú Lâm. Thành phố đặt mục tiêu phê duyệt đề án trong năm nay, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và khởi công trong năm 2026.