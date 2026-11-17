Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm của Viettel trình diễn tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh TPHCM xác định kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo nhất, tạo nhiều việc làm nhất; chuyển đổi số chỉ thành công khi lan tỏa đến từng cửa hàng, từng doanh nghiệp nhỏ. Thành phố sẽ lựa chọn khoảng 200 doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện làm mô hình mẫu, đồng thời đào tạo kỹ năng số cho chủ doanh nghiệp và người lao động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại diễn đàn.

“Kế hoạch số 422/KH-UBND triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 với tinh thần hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá chính. Tôi đề nghị người đứng đầu doanh nghiệp quyết tâm, chủ động tham gia, không chờ đợi. Các hiệp hội làm cầu nối, lan tỏa mô hình hiệu quả và phản ánh kịp thời kiến nghị của hội viên. Sở KH-CN với vai trò đầu mối, sớm đưa bộ công cụ vào vận hành và lựa chọn các mô hình mẫu…”, Phó Chủ tịch Trương Minh Huy Vũ phát biểu.

Tại diễn đàn, Viettel đã công bố 3 chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại TPHCM với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở KH-CN TPHCM và Viettel TPHCM. Các chương trình tập trung vào ba nhóm giải pháp thiết yếu là quản lý bán hàng, quản trị doanh nghiệp và giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp công nghệ của Viettel tại Diễn đàn.

Diễn đàn giới thiệu Hệ sinh thái gồm Viettel Tendoo hỗ trợ quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Tendoo Workspace số hóa quy trình quản trị, phối hợp công việc và điều hành doanh nghiệp; Tammi kết nối và chăm sóc khách hàng; cùng các giải pháp Viettel Cloud, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và viễn thông.

Trong đó, Tammi OA là kênh thông tin và chăm sóc khách hàng chính thức của doanh nghiệp, tổ chức, giúp gửi thông báo, hỗ trợ tra cứu dịch vụ và tương tác trực tiếp với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. Hiện Tammi có 23 triệu người dùng và hướng tới mục tiêu 100 triệu người dùng, mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với người dân trên toàn quốc.

Viettel giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số tại Diễn đàn.

Điểm khác biệt của Viettel là khả năng cung cấp giải pháp linh hoạt theo quy mô, ngành nghề và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Từ các nền tảng đơn giản, dễ sử dụng dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đến các giải pháp được tư vấn, thiết kế, tích hợp riêng cho doanh nghiệp lớn và FDI, đáp ứng những yêu cầu phức tạp về quản trị, dữ liệu, hạ tầng và an toàn thông tin.

Không chỉ cung cấp công nghệ, Viettel còn có mạng lưới triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với 20.000 nhân sự chuyên trách, đồng hành cùng doanh nghiệp từ tư vấn, triển khai đến vận hành và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Hệ sinh thái tiếp tục được mở rộng thông qua hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp logistics và đối tác công nghệ trong và ngoài nước, kết nối thêm các dịch vụ tài chính, thanh toán, vận chuyển và giải pháp chuyên ngành, giúp doanh nghiệp tiếp cận những nguồn lực cần thiết để phát triển.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: “Viettel mong muốn đồng hành cùng chính quyền các địa phương, kết nối nguồn lực từ các hiệp hội, tổ chức tài chính và đối tác công nghệ để xây dựng những chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Chúng tôi sẵn sàng tham gia từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến triển khai, hỗ trợ sử dụng và đánh giá hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là đưa công nghệ đến nhiều doanh nghiệp hơn, mà là giúp nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương”.