TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

Tối 18/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam.

Đây là dịp để mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng nhìn lại chặng đường đáng tự hào, trân trọng những thành quả đã đạt được, từ đó tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, sáng tạo, góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển.

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM đón nhận lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam từ lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu ôn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - khẳng định truyền thống của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác được hun đúc từ rất sớm, gắn liền với những bước ngoặt lớn của dân tộc. Tháng 6 năm 1945, khi thời cơ cách mạng đang đến gần, tổ chức Thanh niên Tiền phong ra đời tại Sài Gòn, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên yêu nước và chọn “Lên đàng” làm bài hát chính thức. Chưa đầy hai tháng sau, chính lực lượng thanh niên ấy đã cùng nhân dân Sài Gòn vùng lên khởi nghĩa, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945.

Tổ khúc nghệ thuật “Thanh âm Lên đàng” tại chương trình kỷ niệm.

Với quy mô hơn 1 triệu hội viên, Hội LHTN Việt Nam TPHCM hiện có 4 thành viên tập thể gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM); cùng 168 tổ chức Hội phường, xã, đặc khu, 38 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

Chặng đường 70 năm của Hội LHTN Việt Nam là hành trình được viết nên bằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ thanh niên. Anh Lê Tuấn Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ Hội đã dành tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Chính những đóng góp bền bỉ ấy đã tạo nên nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố những năm qua đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên đã thực sự khẳng định sức sống bền bỉ của hoạt động Hội, khẳng định những đóng góp tích cực và hiệu quả của thanh niên trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao khen thưởng cho các gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định những đóng góp ấy không chỉ được thể hiện qua các công trình, phần việc cụ thể, mà còn qua tinh thần dấn thân, sự sẻ chia và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng. Đó là hình ảnh của những người trẻ đã sẵn sàng dấn thân đến những địa bàn khó khăn; đó là tinh thần tích cực, trách nhiệm hỗ trợ người dân và cộng đồng; đó là sự đồng hành của thanh niên trong mọi mặt đời sống để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long khen thưởng các gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức tuyên dương 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - những gương mặt ưu tú đang góp phần lan tỏa tinh thần, sức trẻ và sắc màu đa dạng của Hội.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành và chăm lo cho thanh niên, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các bạn thanh niên trên địa bàn thành phố, với tổng trị giá 300 triệu đồng, từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ban tổ chức chương trình trao các phần quà chăm lo cho thanh niên thành phố.

Dịp này, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TPHCM ra mắt Bản đồ số ứng phó triều cường. Công trình góp phần cảnh báo các điểm ngập, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với sự tham gia của thanh niên tại 168 xã, phường.

Bạn trẻ TPHCM phấn khởi dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng