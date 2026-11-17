Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, trong hai năm qua, công tác vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm, thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh đã nhận được sự đồng thuận của hơn 5.000 hộ dân. Tổng diện tích đất người dân tự nguyện hiến hơn 230.000 m², trị giá hơn 316 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu. Ảnh: TL.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng nhấn mạnh, giá trị cao nhất của phong trào “Dân vận khéo” của thành phố là góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thành công của mỗi mô hình có sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân.

Năm 2026, toàn TPHCM có hơn 15.660 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký. Trong số này, hơn 10.280 mô hình triển khai đạt hiệu quả, hơn 2.090 mô hình được nhân rộng tại cơ sở. Có 672 mô hình đăng ký cấp thành phố, thuộc 4 lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đề cập đến nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, gắn với những vấn đề dân chủ, dân sinh và quyền lợi thiết thực của người dân.

Đại diện lãnh đạo TPHCM trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: TL.

Ông Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định “Dân vận khéo” là phong trào thi đua yêu nước trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Phong trào cần gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở; thực hành phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá.

Các mô hình “Dân vận khéo” cần tập trung vào cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc theo phương châm an ninh, an toàn, an sinh và an dân.

Tại hội nghị, TPHCM đã tuyên dương 384 điển hình “Dân vận khéo”, gồm 198 tập thể và 186 cá nhân có những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đón tiếp đoàn có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, con trai cố GS Nguyễn Thiện Thành.

Tại buổi đến thăm, ông Được đã thay mặt đoàn, bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ đến cố GS Nguyễn Thiện Thành. Đồng thời, cảm ơn, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của gia đình đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân cho đất nước.