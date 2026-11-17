Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thị Kim Định, Phó Vụ trưởng Ban Dân vận cơ quan nhà nước, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị tuyên dương 384 điển hình “Dân vận khéo”, gồm 198 tập thể và 186 cá nhân có những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua. Đồng chí dẫn chứng, trong hai năm qua, việc vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở rộng hẻm, thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh đã nhận được sự đồng thuận của hơn 5.000 hộ dân, với tổng diện tích tự nguyện hiến hơn 230.000m², trị giá hơn 316 tỷ đồng.

Theo đồng chí, giá trị cao nhất của phong trào là góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thành công của mỗi mô hình có sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của người dân.

Đồng chí biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, khu phố, ấp đã kiên trì vận động nhân dân, đồng hành cùng thành phố, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phấn đấu tăng trưởng hai con số, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, gắn với những vấn đề dân chủ, dân sinh và quyền lợi thiết thực của người dân.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định “Dân vận khéo” là phong trào thi đua yêu nước trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Phong trào cần gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở; thực hành phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy cần đưa phong trào vào chương trình công tác hằng năm, gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân ngay tại cơ sở.

Các điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các mô hình cần tập trung vào cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc theo phương châm an ninh, an toàn, an sinh và an dân.

Phong trào cũng cần gắn với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và các chương trình đột phá của thành phố.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với công tác dân vận chính quyền, đồng chí yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; gắn phong trào với chăm lo người có công, thực hiện chính sách an sinh, bảo trợ, trợ giúp xã hội, chính sách hậu phương quân đội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, một thành phố văn minh không chỉ thể hiện ở diện mạo đô thị, cảnh quan môi trường, giải quyết tốt các vấn đề hạ tầng như kẹt xe, ngập nước và xây dựng Thành phố không ma túy, mà còn ở chất lượng phục vụ nhân dân, văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Thành phố hiện đại phải có phương thức quản trị công khai, hiệu quả; thành phố nghĩa tình phải thể hiện bằng sự quan tâm, sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình “Dân vận khéo”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2026, toàn TPHCM có hơn 15.660 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký, trong đó hơn 10.280 mô hình triển khai đạt hiệu quả, hơn 2.090 mô hình được nhân rộng tại cơ sở. Có 672 mô hình đăng ký cấp thành phố thuộc 4 lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.