TPHCM tuyên dương 28 tập thể, 41 cá nhân điển hình 'Dân vận khéo'

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Giấy khen đến các cá nhân điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Bác “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; và quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo” tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động hay xây dựng phong trào mà còn được thể hiện trong chính chất lượng công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM giới thiệu Thành phố tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp Thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố với 11 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.000 đảng viên đang hoạt động trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát; các cơ quan báo chí, truyền thông; Học viện Cán bộ Thành phố và các đơn vị có nhiệm vụ đặc thù, đang tham gia góp phần trực tiếp vào chất lượng lãnh đạo, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị và sự phát triển của Thành phố.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, các đơn vị luôn nắm chắc thực tiễn, tham mưu đúng và trúng; phối hợp thông suốt; giải quyết công việc khách quan, đúng pháp luật; thông tin chính xác, kịp thời; đào tạo cán bộ sát yêu cầu thực tiễn. Qua đó góp phần làm cho chủ trương đúng được thực hiện hiệu quả, những vấn đề phát sinh được xử lý có trách nhiệm và người dân được phục vụ tốt hơn.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan Đảng ngày càng cao. Bộ máy tinh gọn phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng, quy trình đổi mới phải đi cùng hiệu quả thực chất, công nghệ phát triển phải đi cùng năng lực và đạo đức công vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Giấy khen đến các cá nhân điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xác định công tác dân vận là trách nhiệm thường xuyên, không phải nhiệm vụ riêng của một bộ phận. Người đứng đầu phải nêu gương về kỷ luật, tinh thần lắng nghe, khả năng đối thoại và trách nhiệm giải quyết công việc. Phải khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, phối hợp hình thức.

Các tập thể được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, chuyển đổi số không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử, quan trọng hơn là đổi mới cách làm, sử dụng dữ liệu có trách nhiệm để công việc nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn.

Để nâng chất lượng và sức lan tỏa của các mô hình “Dân vận khéo”, đồng chí Lê Thị Hồng Nga đề nghị, các đơn vị đổi mới mô hình, gắn nhu cầu thực tiễn, gắn chức năng của đơn vị, có mục tiêu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Ưu tiên những cách làm tạo chuyển biến về chất lượng tham mưu, hiệu quả phối hợp, thực thi pháp luật, truyền thông chính sách, đào tạo cán bộ và phục vụ nhân dân.

Các cá nhân được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương 28 tập thể, 41 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Báo Sài Gòn Giải Phóng có 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được tuyên dương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chúc mừng cá nhân được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

2 tập thể gồm: Chi bộ Tòa soạn, Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng; Chi bộ Trung tâm Quảng cáo và Phát hành, Đảng bộ bộ phận Báo Sài Gòn Giải Phóng. 2 cá nhân gồm: đồng chí Võ Thị Hồng Hiệp, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội và đồng chí Nguyễn Thụy Bảo Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện.

Các tập thể được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tập thể được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố đã tổ chức Hội thi trực tuyến “Sáng mãi tên Người – 50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”. Hội thi gồm nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, sinh viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Trao giải đến các thí sinh xuất sắc hội thi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội thi đã thu hút 1.869 lượt thi của 1.402 thí sinh thuộc 18 chi, đảng bộ và tổ chức chính trị - xã hội tham gia. Theo ban tổ chức, các thí sinh tham gia Hội thi đã kết nối hiểu biết lịch sử với suy nghĩ về những vấn đề phát triển hôm nay; tự hào về Thành phố mang tên Bác phải được chuyển hóa thành tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sáng kiến có thể nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế. Dịp này, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng đến các thí sinh xuất sắc.