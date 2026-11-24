Chiều 24/11, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tuyên dương các gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” năm 2026.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 từ ngày 15-24/11, do Hội LHTN Việt Nam TPHCM phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức, nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần thứ nhất.

Tại chương trình, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TPHCM và Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 102 thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác và hoạt động cộng đồng.

Các thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đơn vị công tác chia sẻ câu chuyện phấn đấu, cống hiến của mình đối với thành phố thân yêu. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải tặng cây xanh cám ơn các khách mời chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tuyên dương, anh Bùi Hữu Hồng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TPHCM - nêu rõ: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, trong đó thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Hưởng ứng tinh thần ấy, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố chủ trì tổ chức Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026, tạo không gian để thanh niên các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu, trải nghiệm và giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc đặc trưng.

Đặc biệt, chương trình tuyên dương gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” là dịp ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các bạn thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố.

Bà Trương Thanh Nga - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TPHCM và anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khen thưởng các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Theo anh Hải, TPHCM hiện nay trở thành không gian hội tụ của nhiều vùng đất, nhiều cộng đồng và nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng. Sự đa dạng ấy chính là tài sản quý báu, là nền tảng để mỗi người cùng xây dựng thành phố phát triển về kinh tế, hiện đại về đô thị, giàu bản sắc, nghĩa tình và luôn trân trọng những giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc. Trong hành trình ấy, thanh niên các dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố mang tên Bác có vai trò hết sức quan trọng.

“Các bạn là những người kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời là lực lượng tích cực trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia xây dựng cộng đồng”, anh Hải khẳng định.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải và chị Bùi Huỳnh Kiều My - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM trao bằng khen tuyên dương các gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Dịp này, Trung tâm Anh ngữ Weset trao tặng 102 suất học bổng khóa học tiếng Anh cho 102 gương tiêu biểu trên (mỗi suất trị giá 16,5 triệu đồng), giúp các bạn trẻ có thêm điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Ban Tổ chức cũng khen thưởng, trao giải Liên hoan Vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2026.

Chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 gồm các nội dung triển lãm, trải nghiệm, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề và biểu diễn nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên thành phố, qua đó giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ngày hội bố trí nhiều không gian trưng bày và trải nghiệm, giúp người tham gia tìm hiểu trực tiếp về phong tục, tập quán, trang phục và nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên hoan văn nghệ “Con người Việt Nam - Bản sắc Việt Nam” năm 2026 là hoạt động nghệ thuật chính của ngày hội, tạo sân chơi giao lưu, biểu diễn cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Khép lại ngày hội, Ban Tổ chức cũng khen thưởng, trao giải Liên hoan Vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2026.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật “Văn hóa các dân tộc Việt Nam” giới thiệu các tiết mục mang bản sắc của nhiều dân tộc. Các câu lạc bộ, đội, nhóm học sinh, sinh viên có không gian riêng để giới thiệu hoạt động, giao lưu và biểu diễn.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM có nhiều không gian trưng bày và trải nghiệm, giúp người tham gia tìm hiểu trực tiếp về phong tục, tập quán, trang phục và nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngô Tùng