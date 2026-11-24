Tại chương trình, 102 gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” đã được tuyên dương. Đây là những bạn trẻ có nhiều nỗ lực trong học tập, lao động, rèn luyện và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Bùi Hữu Hồng Hải chia sẻ, TPHCM là không gian hội tụ nhiều cộng đồng, sắc thái văn hóa đặc trưng. Sự đa dạng ấy chính là tài sản quý báu, là nền tảng để cùng xây dựng thành phố phát triển về kinh tế, hiện đại về đô thị, giàu bản sắc, nghĩa tình và luôn trân trọng những giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM Trương Thanh Nga và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh trao bằng khen đến gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu”. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong hành trình ấy, thanh niên dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM có vai trò hết sức quan trọng. Nhiều bạn trẻ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp sức chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Những đóng góp ấy đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số trong công cuộc bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các gương “Thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu” năm 2026 được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: CẨM TUYẾT