TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), ngày 15/11, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố năm 2026.

Hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nhà giáo trẻ TPHCM tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, có 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông và 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng.

Đây là những nhà giáo điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển của học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM đã tuyên dương và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục (năm 2024 và 2026). Đây là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trẻ, những người không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và duy trì những đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.

TPHCM ghi nhận, vinh danh những người không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi gắm kỳ vọng đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu của thành phố tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả và phù hợp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Các thầy cô cần lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo, lấy tình yêu nghề làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Trước lễ tuyên dương, các đại biểu và nhà giáo trẻ tiêu biểu đã tham gia nghi thức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Người - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đại diện các nhà giáo trẻ tiêu biểu báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ dâng hoa. Ảnh: Vân Anh

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM khen thưởng các thầy cô giáo trẻ xuất sắc tại buổi lễ dâng hoa, báo công với Bác. Ảnh: Vân Anh

Ra đời vào năm 2008, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phát động nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh những nhà giáo trẻ tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống; có nhiều thành tích, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên. Qua 18 năm triển khai, cuộc vận động ngày càng khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo trẻ, trở thành môi trường để giáo viên, giảng viên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở giáo dục.