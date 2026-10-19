TPHCM: Từ vụ quán karaoke cho nhân viên đi bán dâm, bóc gỡ đường dây đánh bạc lớn

Thủ đoạn "xin ra ngoài đi ăn" để che đậy mua bán dâm

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, đầu tháng 10/2026, Đội 5 Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Bình Tân kiểm tra nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc) và nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm có liên quan đến 2 cơ sở này.

Cơ quan điều tra xác định 2 nhà hàng karaoke do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn kinh doanh; giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng một số quản lý điều hành trực tiếp.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”. Ảnh: CA

Để thu hút khách và tăng doanh thu, các chủ cơ sở thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và điều động nhân viên ra ngoài phục vụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các nhân viên được yêu cầu phải lập "giấy xin ra cổng" với lý do “đi ăn” hoặc “có việc gia đình”.

Công an xác định trong số những người bị bắt giữ có các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan gồm: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm, Võ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Khải Vy và Phạm Văn Dòn.

Lộ diện đường dây đánh bạc quy mô lớn

Từ vết dấu của bị can Lê Văn Khải Vy, người tham gia cá độ bóng đá qua trang Sbobet bằng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng mở rộng truy xét.

Kết quả điều tra làm rõ một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn, hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản nhằm thu lợi bất chính qua chênh lệch tỷ lệ quy đổi điểm cược, tiền thắng thua và tiền hoa hồng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ảnh: CA

Trong đường dây này, Đàm Thừa Trung tiếp nhận tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm (tương đương 5 tỷ đồng) trên trang Sbobet. Trung giao lại cho Hồ Diệu Cơ xé lẻ thành nhiều tài khoản cấp dưới (Agent và Member) cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp cược hoặc phân phối cho các con bạc.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bổ sung vụ án “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cấp trên cung cấp tài khoản cá độ để xử lý theo quy định pháp luật.