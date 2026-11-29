Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2027 vừa được Bộ GD-ĐT công bố, đề xuất khi sắp xếp điểm thi, phòng thi phải trộn thí sinh từ tối thiểu 2 trường THPT, bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh.

Thực tế, việc trộn thí sinh nhiều trường tại các điểm thi đã được TPHCM triển khai từ trước. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thành phố tiếp tục áp dụng nguyên tắc này trên quy mô lớn nhất cả nước, với 142.899 thí sinh đăng ký dự thi.

Đây cũng là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi thống nhất trên địa bàn sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Số thí sinh tăng hơn 60% so với trước sáp nhập, kéo theo hàng loạt yêu cầu mới về quy hoạch điểm thi, phân bổ thí sinh và điều động nhân lực.

Trộn thí sinh ít nhất 2 trường tại mỗi điểm thi tốt nghiệp

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trước sáp nhập, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn có khoảng 84.000 thí sinh, được tổ chức tại 168 điểm thi. Năm 2026, số thí sinh tăng lên 142.899, với 246 điểm thi và hơn 6.000 phòng thi trải rộng ở cả ba khu vực.

Trong đó, có hơn 8.000 thí sinh tự do, tăng khoảng 3.000 so với những năm trước. Quy mô và cơ cấu thí sinh thay đổi đáng kể khiến công tác bố trí điểm thi, phòng thi và nhân lực trở thành thách thức lớn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngay từ quý I/2026, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo số lượng phòng thi, điều kiện cơ sở vật chất và danh sách cán bộ, giáo viên đủ điều kiện tham gia coi thi. Trên cơ sở dữ liệu này, Sở xây dựng phương án dự kiến số lượng thí sinh, phân bổ điểm thi trước khi thí sinh đăng ký chính thức, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực.

Một nguyên tắc quan trọng được đặt ra là mỗi điểm thi phải có thí sinh của ít nhất 2 trường hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên khác nhau, không để một điểm thi chỉ tiếp nhận thí sinh của một cơ sở giáo dục duy nhất.

Cùng với việc trộn thí sinh, Sở áp dụng nguyên tắc không phân công cán bộ coi thi tại điểm thi có thí sinh thuộc đơn vị mình. Việc phân công được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm quản lý tập trung nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa sai sót và bảo đảm tính khách quan.

Theo phương án, số cán bộ coi thi tại mỗi điểm được xác định bằng số phòng thi nhân ba. Số cán bộ được huy động từ một trường không vượt quá tổng số phòng thi tại điểm đó. Mỗi điểm thi phải có cán bộ đến từ ít nhất hai trường THPT và nhiều trường THCS khác nhau.

Tại từng phòng thi, Sở yêu cầu bố trí kết hợp ít nhất một cán bộ cấp THPT và một cán bộ cấp THCS. Trường hợp thiếu cán bộ THPT, có thể bố trí hai cán bộ THCS, nhưng trưởng điểm thi phải ưu tiên người có kinh nghiệm hoặc giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn.

Cách bố trí cán bộ từ nhiều đơn vị, cấp học nhằm tạo cơ chế giám sát lẫn nhau, hạn chế nguy cơ xảy ra sai sót, tiêu cực trong quá trình coi thi.

Hơn 27.200 người tham gia tổ chức kỳ thi

Để vận hành kỳ thi với quy mô gần 143.000 thí sinh, TPHCM huy động hơn 27.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ tại 246 điểm thi.

Trong đó, có 1.230 cán bộ lãnh đạo điểm thi, 18.180 cán bộ coi thi và 3.690 cán bộ, nhân viên phục vụ tại chỗ. Tất cả phải được xác minh đủ điều kiện, phân công đúng nguyên tắc và khai báo thông tin trên hệ thống.

Dữ liệu về cán bộ, giáo viên được các đơn vị nhập trực tuyến, gồm số căn cước công dân, họ tên, chức vụ, môn giảng dạy và các thông tin liên quan. Hệ thống phần mềm tự động kiểm soát, cảnh báo những trường hợp phân công chưa phù hợp, đặc biệt là trường hợp cán bộ coi thi tại điểm có thí sinh thuộc đơn vị mình.

Thí sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Công an tập huấn nhận diện thiết bị gian lận

Bên cạnh việc sắp xếp thí sinh và cán bộ coi thi, Sở GD-ĐT tổ chức 4 hội nghị tập huấn theo từng nhóm đối tượng và địa bàn, bảo đảm cán bộ tại cả ba khu vực được trang bị nghiệp vụ theo quy trình thống nhất.

Sở mời đại diện Phòng PA03 - Công an TPHCM trực tiếp hướng dẫn nhận diện, phát hiện và xử lý thiết bị gian lận thi cử.

Theo báo cáo của Sở, trong kỳ thi, cán bộ coi thi đã chủ động phát hiện và xử lý kịp thời một số trường hợp thí sinh mang thiết bị gian lận vào phòng thi.

Đặc biệt, trách nhiệm phối hợp tổ chức kỳ thi được quy định cụ thể đến 168 phường, xã. Trong bối cảnh không còn cấp phòng GD-ĐT tại các quận, huyện sau sáp nhập, chính quyền cơ sở có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi, xử lý tình huống phát sinh và hỗ trợ thí sinh.

Sở GD-ĐT đánh giá kỳ thi năm 2026 được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa ba khu vực có thời điểm chưa thực sự kịp thời, thông suốt; việc huy động nhân lực cũng chịu áp lực do một bộ phận cán bộ phải di chuyển xa.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình tổ chức coi thi, hoàn thiện phần mềm quản lý, nghiên cứu bố trí điểm thi và điều động cán bộ theo cụm địa bàn để giảm khoảng cách di chuyển, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.