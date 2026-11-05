TPHCM: Trình diễn 3D Mapping, bắn pháo hoa chào mừng 'Ngày Văn hóa Việt Nam'

Đây cũng là dịp để TPHCM phát huy tiềm năng, thế mạnh và vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao lưu quốc tế của cả nước; từng bước đưa văn hóa và di sản trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc phục vụ người dân

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) năm 2026 tại TPHCM với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động cộng đồng. Trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” diễn ra vào tối 24/11.

TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11)

Cụ thể, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 24/11, kết hợp cầu truyền hình trực tiếp tại 3 khu vực gồm: sân khấu ngoài trời đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn); sân khấu ngoài trời tại Công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa, TPHCM còn tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Đáng chú ý, chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, với lễ khai mạc dự kiến lúc 19 giờ ngày 22/11. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu và trải nghiệm nhằm giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc đặc trưng của các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, vào lúc 20 giờ ngày 23/11, tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Thành phố dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO 2026. Đồng thời từ ngày 21 đến 24/11, Thành phố tổ chức trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM, số 86 Lê Thánh Tôn và Khách sạn Rex. Chương trình sử dụng công nghệ trình chiếu kết hợp âm thanh, ánh sáng để tái hiện những hình ảnh, biểu tượng văn hóa, lịch sử đặc trưng của Việt Nam và TPHCM.

Nhiều hoạt động đáng chú ý khác cũng được tổ chức như Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM từ ngày 19 đến 24/11; triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” từ ngày 20 đến 24/11; Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” từ ngày 19 đến 22/11.

Đặc biệt, Thành phố sẽ thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do Nhà nước quản lý; đồng thời vận động các đơn vị văn hóa, nghệ thuật ngoài công lập áp dụng chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Lan tỏa bản sắc, tôn vinh văn hóa Việt

Theo UBND TPHCM, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, trọng tâm là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ. Thông qua chuỗi hoạt động, Thành phố hướng đến tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, thường niên, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Đồng thời, các hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa, gia đình và con người Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế và phát huy sức mạnh mềm văn hóa. Đây cũng là dịp để TPHCM phát huy tiềm năng, thế mạnh và vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao lưu quốc tế của cả nước; từng bước đưa văn hóa và di sản trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Để các hoạt động diễn ra an toàn, UBND TPHCM giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại những địa điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người. Lực lượng Công an được giao phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; hướng dẫn phương án tổ chức giao thông tại các khu vực cần hạn chế hoặc tạm thời điều chỉnh lưu thông khi cần thiết.

Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các chương trình khai mạc, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, trình diễn 3D Mapping, triển lãm và các hoạt động đường phố; chủ động kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Bộ Tư lệnh Thành phố cũng được giao phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, an toàn đối với những hoạt động quy mô lớn, tập trung đông người, nhất là các chương trình tổ chức tại khu vực công cộng, ven sông, ven biển.