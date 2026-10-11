TPHCM: Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ngập sâu

Ghi nhận khoảng 16 giờ cùng ngày, nước sông dâng cao rồi tràn ngược qua hệ thống cống, làm ngập nhiều đoạn trên đường Trần Xuân Soạn (đi qua các phường Tân Thuận, Tân Hưng), trong đó, khu vực ngập nặng tập trung dưới dạ cầu Tân Thuận 2 và cầu Kênh Tẻ.

Ngập ở khu vực dưới dạ cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đường Trần Xuân Soạn (qua phường Tân Thuận) bị ngập. Clip: ĐÌNH DƯ

Bà Đặng Thị Qua (ngụ phường Tân Hưng) cho biết, nước từ các cống trồi lên rất nhanh rồi tràn ra mặt đường khiến việc di chuyển vào giờ tan tầm gặp trở ngại.

Nước từ sông tràn vào đường Trần Xuân Soạn, đoạn qua phường Tân Hưng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tình trạng ngập úng diễn ra tại một tuyến đường trũng thấp như: đường Phú Thuận (phường Tân Mỹ); đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè)...

Triều cường gây ngập trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Đường Phú Thuận (phường Tân Mỹ) bị ngập trong giờ tan tầm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Triều cường dâng cao gây ngập đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ - Tân Hưng). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Triều cường khiến đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) ngập lênh láng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM đặt cảnh báo tại đường Nguyễn Bình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) bị ngập khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Clip: ĐÌNH DƯ

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, triều cường tiếp tục dâng cao, nước tràn từ cống và rạch ngập phủ kín mặt đường Đoàn Trần Nghiệp, khu vực chợ Thủ Dầu Một cũng như các đường ven sông như Trần Tử Bình, Nguyễn Tri Phương (phường Thủ Dầu Một). Tại khu vực chợ, tiểu thương phải kê cao hàng hóa lên vị trí an toàn để tránh bị hư hỏng.

Ngập đường Đoàn Trần Nghiệp, chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: DUY TRẦN

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM rào chắn cảnh báo phương tiện qua lại khu vực ngập sâu ở chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Mặt đường Trần Tử Bình (phường Thủ Dầu Một) bị ngập. Ảnh: DUY TRẦN

Chợ Thủ Dầu Một bị ngập nước, được ghi nhận lúc 18 giờ 20 phút. Clip: DUY TRẦN

Trước tình hình triều cường dâng cao và có thể đạt đỉnh, các đơn vị chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Từ 14 giờ, hệ thống cống ngăn triều rạch Bình Nhâm (phường Thuận An) tiến hành đóng cửa ngăn triều nhằm chống ngập cho lưu vực ven sông Sài Gòn thuộc các phường Thuận An, Lái Thiêu.

Đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một) lênh láng nước, ghi nhận lúc 19 giờ 10 phút. Ảnh: DUY TRẦN

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM cho biết đã cử lực lượng liên tục túc trực, cắm biển cảnh báo và dựng rào chắn tại những điểm ngập sâu, đồng thời huy động máy bơm tiêu thoát nước khẩn cấp và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngập nặng để bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 Âm lịch trên sông Sài Gòn đang dâng rất nhanh và dự báo đạt đỉnh trong các ngày 11 và 12-10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều có khả năng lên mức 1,70 - 1,75m (cao hơn báo động 3 từ 0,10 - 0,15m), xuất hiện trong hai khoảng thời gian: 4-6 giờ và 16-18 giờ. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, nước có thể đạt mức 1,90 - 1,95m (cao hơn báo động 3 từ 0,30 - 0,35m), tập trung vào các khung giờ: 6-8 giờ và 18-20 giờ.