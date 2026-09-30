TPHCM triển khai tiếng Anh tích hợp bậc mầm non trên nguyên tắc tự nguyện

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Chương trình làm quen tiếng Anh tích hợp cấp học Mầm non trên địa bàn TP, giai đoạn 2026 -2029, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ trẻ và không gây quá tải cho trẻ.

Kế hoạch được triển khai nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TPHCM về tổ chức thí điểm có lộ trình, đồng bộ và khả thi tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện. Qua đó, thành phố hướng đến tạo nền tảng ban đầu về năng lực giao tiếp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đối tượng tham gia là trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Thời gian thí điểm kéo dài 3 năm, từ năm học 2026-2027 đến hết giai đoạn 2026-2029.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm các nguyên tắc: tự nguyện, đồng thuận; công khai, minh bạch; không vì lợi nhuận; không sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi của trẻ. Các cơ sở giáo dục phải công khai chương trình, tài liệu, học liệu, thời lượng, phương thức tổ chức, mức thu và các khoản chi phí liên quan.

Đặc biệt, chương trình không được ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành. Trẻ không tham gia chương trình thí điểm vẫn phải được bảo đảm đầy đủ quyền lợi trong học tập và chăm sóc, giáo dục.

Nội dung dạy học bám sát Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo được ban hành theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT. Tài liệu, học liệu tích hợp được sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, tính khoa học, hệ thống, phù hợp lứa tuổi và phương pháp giáo dục hiện đại như học qua chơi, học qua dự án, lấy trẻ làm trung tâm...

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Chương trình được tổ chức theo hình thức tích hợp thông qua các hoạt động làm quen với Toán, ngôn ngữ và khám phá thế giới xung quanh. Thời lượng dự kiến đối với trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi là 4 hoạt động/tuần; trẻ 5-6 tuổi là 6 hoạt động/tuần, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi.

Giáo viên nước ngoài và nhân viên học vụ tham gia giảng dạy, hỗ trợ do đơn vị cung cấp chương trình bố trí, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Về kinh phí, việc thu và tổ chức các khoản thu dịch vụ thí điểm sẽ thực hiện theo Công văn số 10004/SGDĐT-KHTC ngày 23/9/2026 của Sở GD&ĐT TPHCM về triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026 - 2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

TPHCM đặt mục tiêu sau 3 năm thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá thực tiễn về chương trình, học liệu, mô hình tổ chức và cơ chế tài chính, làm cơ sở đề xuất phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo.