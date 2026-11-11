TPHCM triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Thân nhân gia đình liệt sĩ hãy chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc UBND cấp phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã Anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thực tế này để lại nỗi trăn trở, niềm day dứt khôn nguôi trong lòng các thân nhân gia đình và toàn xã hội.

Đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thiết thực hưởng ứng và quyết liệt thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", UBND thành phố có kế hoạch về việc rà soát, cập nhật thông tin và tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho các thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Trong đó, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị tổ chức thu mẫu ADN đợt 2 cho tổng cộng 6.927 thân nhân liệt sĩ. Đây được đánh giá là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ứng dụng triệt để khoa học - công nghệ hiện đại nhằm phục vụ công tác "Đền ơn đáp nghĩa", gắn liền với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 để sớm tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.

Công an TPHCM kêu gọi thân nhân của các liệt sĩ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin tuyệt đối.

Mục đích cao nhất là nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ cho quá trình đối sánh, qua đó xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên phạm vi cả nước. Mỗi mẫu ADN được thu nhận đóng vai trò như một "chìa khóa khoa học" quý giá, góp phần sớm tìm lại cội nguồn cho các Anh hùng liệt sĩ sau rất nhiều năm mỏi mòn chờ đợi.

Chủ trương này không chỉ mang lại niềm an ủi to lớn cho thân nhân liệt sĩ mà còn khẳng định rõ nét sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các gia đình liệt sĩ.

Thời gian, địa điểm và đối tượng ưu tiên thu nhận mẫu ADN

Theo kế hoạch, thời gian chính thức triển khai công tác thu nhận mẫu ADN đợt 2 sẽ diễn ra liên tục từ ngày 12/11 đến hết ngày 17/11. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thu nhận, địa điểm lấy mẫu được bố trí tại 3 trạm cố định cùng các tổ lưu động, cụ thể như sau:

Trạm số 1 (Khu vực Bình Dương cũ): Tổ chức tại Hội trường UBND Phường Thủ Dầu Một, địa chỉ số 1 Quang Trung, Phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Trạm số 2 (Khu vực Vũng Tàu cũ): Tổ chức tại Hội trường UBND Phường Bà Rịa, Đường Lê Duẩn, Phường Bà Rịa, TPHCM.

Trạm số 3 (Khu vực Trung tâm TPHCM cũ): Tổ chức tại Hội trường UBND Phường Phú Nhuận, địa chỉ số 159 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TPHCM.

Tổ lưu động: Ban tổ chức đã chủ động sắp xếp 3 tổ lưu động nhằm mục đích hỗ trợ lấy mẫu ADN tận nhà đối với các trường hợp thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu không thể đi lại trực tiếp đến điểm thu mẫu.

Về đối tượng ưu tiên thu nhận mẫu: Đối với thân nhân tham gia lấy mẫu giám định ADN trong giai đoạn hiện nay, chương trình sẽ tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại với thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp như sau: Mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột), anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái của liệt sĩ; con ruột của liệt sĩ nữ.

Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt, quyết định việc hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực.

Chương trình quy định tối đa mỗi liệt sĩ sẽ được đăng ký 2 thân nhân tham gia lấy mẫu.

TPHCM xác định định hướng tiếp tục hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với cội nguồn không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ khoa học hay quản lý nhà nước, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm cao đẹp của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì tương lai của dân tộc, đất nước.

Công an TPHCM kêu gọi toàn thể thân nhân của các liệt sĩ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sự phối hợp, đồng hành của các gia đình liệt sĩ chính là yếu tố then chốt, quyết định việc hành trình xác định danh tính liệt sĩ sớm đạt được kết quả thiết thực. Thân nhân gia đình liệt sĩ hãy chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc UBND cấp phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết nhất.