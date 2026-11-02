TPHCM triển khai mô hình hỗ trợ người đồng tính, chuyển giới bị bạo lực

Mô hình hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị liên quan, nhằm giúp người bị bạo lực tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, công tác xã hội, bảo vệ khẩn cấp và tạm lánh an toàn.

Mô hình được tổ chức với 2 đầu mối. Trong đó, Bệnh viện Bình Dân (371, Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ) là nơi tiếp nhận ban đầu, thực hiện khám chữa bệnh, sàng lọc, điều trị, tư vấn và can thiệp đối với người bị bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm bạo lực gia đình và các hành vi bạo lực liên quan.

Bệnh viện đồng thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trong phạm vi chức năng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm an toàn cho người được hỗ trợ. Bên cạnh đó, bệnh viện có trách nhiệm kết nối, chuyển gửi người bệnh đến các cơ sở y tế đã triển khai mô hình một cửa “Bồ Công Anh” và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan, bảo đảm quá trình chăm sóc, hỗ trợ được thực hiện liên tục.

Đầu mối thứ hai đặt tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM (sô 14, Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông), có nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội và hỗ trợ tạm lánh an toàn cho người bị bạo lực được chuyển gửi từ bệnh viện, các cơ sở y tế khác hoặc từ cộng đồng có nhu cầu được tiếp nhận, bảo vệ khẩn cấp.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì triển khai mô hình, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương xây dựng quy trình hoạt động, hướng dẫn chuyên môn, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện. Kinh phí hoạt động được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cùng các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác.