Hoạt động học tập của học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận).

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn hóa điều kiện dạy học và phát triển mạng lưới trường lớp.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2030, thành phố phấn đấu tối thiểu 80% trường mầm non và trường phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Cụ thể, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp mầm non là 80%; cấp tiểu học, THCS và THPT là 82%.

Thành phố đặt mục tiêu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hoàn thành tự đánh giá hằng năm trên hệ thống dữ liệu điện tử, phê duyệt báo cáo trước ngày 15/6. Đồng thời, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ tự đánh giá, quản trị dữ liệu chất lượng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trước tháng 12/2026.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; đồng thời xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục, thúc đẩy cải tiến liên tục theo chu trình kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến. Công tác bảo đảm chất lượng phải được thực hiện trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

Để đạt mục tiêu, thành phố tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: tuyên truyền, quán triệt và tập huấn chuyên môn; triển khai tự đánh giá, cải tiến chất lượng tại cơ sở giáo dục; tổ chức thẩm định, công nhận và nâng mức độ trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và lưu trữ minh chứng điện tử; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, quy hoạch cơ sở vật chất; kiểm tra, giám sát việc duy trì và thu hồi công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Trong đó, thành phố đổi mới phương thức đánh giá, ưu tiên khai thác dữ liệu điện tử và minh chứng sẵn có trên cơ sở dữ liệu ngành, hạn chế hồ sơ hình thức, trùng lặp. Các cơ sở giáo dục không phải nộp bản giấy hoặc tạo lập lại hồ sơ đã có trên hệ thống số.

Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia; hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn, thẩm định, công nhận, theo dõi việc duy trì và thu hồi bằng công nhận theo quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn; đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời phối hợp bố trí ngân sách, quỹ đất và các điều kiện cần thiết.

Theo kế hoạch, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được gắn với quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương. Thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sạch và an toàn trường học; đồng thời bảo đảm đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Sau khi sắp xếp tổng thể các cơ sở giáo dục, ngành GD&ĐT TPHCM hiện vận hành 1.484 cơ sở công lập được chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trong đó, cấp mầm non có 438 trường, tiểu học 506 trường, THCS 324 trường và THPT 216 đơn vị.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện dạy và học, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục TPHCM trong giai đoạn mới.