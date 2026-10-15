TPHCM triển khai giải pháp giảm ùn tắc khi thi công Metro số 2

Chiều 15-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi đến họp báo thông tin tình hình giao thông tại các khu vực sau thời gian điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM đi dọc theo các trục đường xuyên tâm có mật độ phương tiện và áp lực giao thông rất lớn. Hiện nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn chuẩn bị thi công các nhà ga ngầm. Việc chiếm dụng một phần lòng đường là bất khả kháng, tạo áp lực giao thông rất lớn lên khu vực.

Tại đường Trường Chinh (đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa), khi rào chắn thi công mở rộng theo phương án được duyệt (phục vụ thi công các ga ngầm S10), lòng đường hướng vào trung tâm thành phố bị thu hẹp cục bộ từ 5 làn xe xuống còn khoảng 3,5 làn xe. Do lưu lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng rất cao, tại đây đã xuất hiện hiện tượng nút thắt cổ chai gây ùn ứ kéo dài.

Khu vực Ngã tư Bảy Hiền (khu vực ga S7) là nút giao đồng mức có lưu lượng giao thông đặc biệt lớn, kết nối 4 trục đường huyết mạch: Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, rào chắn thi công làm thu hẹp bán kính quay xe và giảm năng lực thoát xe qua giao lộ.

Với trục đường Cách Mạng Tháng Tám (khu vực các ga S2, S4, S5, S6), mặt cắt ngang đường hẹp, mật độ hẻm dân sinh và điểm giao cắt dày đặc, rào chắn thi công ga ngầm khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi các dòng xe chuyển làn nhập dòng.

Đường Trường Chinh đoạn đến Phạm Văn Bạch được rào chắn để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực, Sở Xây dựng đã phối hợp Công an TPHCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) triển khai ngay phương án điều chỉnh như tổ chức làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh (đoạn Tây Thạnh - Cộng Hòa), tháo dỡ dải phân cách cứng, thay thế bằng cọc tiêu, dải phân cách di động để điều tiết số làn xe linh hoạt theo khung giờ.

Theo đó, vào khung giờ cao điểm sáng (6 giờ - 9 giờ), ưu tiên hướng vào trung tâm nâng lên 4,5 làn đường, hướng ngược lại duy trì 3 làn đường; khung giờ cao điểm chiều (16 giờ - 19 giờ 30 phút), ưu tiên hướng về An Sương nâng lên 4 làn đường, hướng ngược lại duy trì 3,5 làn đường.

Thời gian tới, TPHCM tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công nghiêm ngặt theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”, phân chia giai đoạn rào chắn hợp lý, ngay sau khi hoàn thành các hạng mục ngầm phải tiến hành tái lập mặt đường tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa để hoàn trả diện tích lưu thông cho người dân.