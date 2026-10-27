TPHCM triển khai giai đoạn 2 KCN Hiệp Phước

Theo quyết định, tổng diện tích đất cho thuê là hơn 1,2 triệu m², theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm. Thời hạn thuê đến ngày 23-9-2058, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án.

Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà máy, kho tàng là 854.740m²; đất bãi xe 24.945m²; đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung 324.184m². Phần đất hạ tầng sử dụng chung gồm đất cây xanh cảnh quan, cách ly; mặt nước sông, rạch, hồ điều hòa và đất giao thông.

Đối với 879.686m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng và bãi xe, CTCP KCN Hiệp Phước được miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và 11 năm tiếp theo sau khi kết thúc thời gian miễn trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

Đối với 324.184m² đất hạ tầng sử dụng chung theo quy hoạch được phê duyệt, công ty này không phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao đất trên thực địa, thực hiện thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Sở cũng có trách nhiệm rà soát, xác định điều kiện áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất, bảo đảm đúng quy định và không trùng lặp ưu đãi.

CTCP KCN Hiệp Phước phải sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới, thời hạn và quy hoạch được duyệt; bảo đảm nguồn vốn, năng lực tài chính, triển khai dự án đúng tiến độ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; đồng thời phải chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cùng UBND xã Hiệp Phước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ dự án, việc xây dựng hạ tầng và quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền.