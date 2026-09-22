TPHCM triển khai cơ chế đặc thù, xử lý dự án tồn đọng

Nhiều dự án tồn đọng kéo dài cần cơ chế tháo gỡ

Theo đó, Kế hoạch nhằm xác định đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND phường, xã, đặc khu, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

Quá trình triển khai Kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời tổng hợp, hướng dẫn xử lý; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định phương án tháo gỡ đối với từng dự án khi đủ điều kiện theo quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp rà soát tình trạng pháp lý, điều kiện triển khai của các dự án theo quy định về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với những dự án còn vướng mắc về đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình hoặc các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, Sở Xây dựng tham mưu phương án xử lý; phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn để các sở, ngành, địa phương có cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục.

Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao chủ trì tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; cung cấp thông tin đất đai của các dự án, khu đất đang quản lý để các sở, ngành, địa phương rà soát và hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư, người sử dụng đất.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp rà soát tình trạng pháp lý, điều kiện triển khai các dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Những dự án có vướng mắc về quy hoạch hoặc các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành, tham mưu phương án xử lý.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát, thống kê các dự án, công trình, khu đất đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc tồn đọng kéo dài trên địa bàn; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích và những nội dung khác thuộc trách nhiệm của địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xác minh hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất, tình hình quản lý, sử dụng đất, tình trạng xây dựng, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước; phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền.