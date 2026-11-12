TPHCM triển khai 4 nhiệm vụ phát triển văn hóa trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Chiều 12/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030.

Gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thành phố hiện có đồng bào 53 dân tộc thiểu số sinh sống, 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc và 1.692 cơ sở tín ngưỡng.

Các cộng đồng dân tộc, tổ chức tôn giáo cùng chia sẻ giá trị sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó với quê hương, đất nước. Đây cũng là lực lượng quan trọng trong gìn giữ, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại lễ phát động chiều 12/11

Ông Thắng cho biết, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 18 của Thành ủy TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch 123/KH-SDTTG với ba định hướng: “Gìn giữ bản sắc – Lan tỏa thiện lành – Kết nối phát triển”.

Trong đó, thành phố khuyến khích người có uy tín, nghệ nhân truyền dạy tiếng nói, chữ viết, lễ hội và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời số hóa di sản, tích hợp vào Bản đồ số di sản thành phố.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được vận động trở thành địa chỉ văn hóa tại khu dân cư, nhân rộng mô hình “Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo xanh - văn minh - an toàn”, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội và chung tay xây dựng thành phố không ma túy.

Đối với định hướng kết nối văn hóa với phát triển, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng di tích đối với những cơ sở thờ tự có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc; xây dựng các tuyến du lịch văn hóa - tâm linh, nâng tầm lễ hội thành sự kiện văn hóa - du lịch định kỳ.

Các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại TPHCM tham dự chương trình

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, phát triển du lịch phải gắn với việc bảo đảm sự tôn nghiêm tại các cơ sở thờ tự, có sự đồng thuận của tổ chức tôn giáo và cộng đồng, không làm biến dạng các giá trị di sản.

Sở sẽ làm đầu mối tiếp nhận ý kiến, tháo gỡ khó khăn, biểu dương các mô hình hiệu quả; đồng thời tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

4 nhiệm vụ phát triển văn hóa trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhận định, văn hóa phải trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.

Ông đánh giá, đồng bào các dân tộc thiểu số với kho tàng di sản phong phú từ tiếng nói, trang phục, lễ hội đến ẩm thực đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của TPHCM. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ cũng có nhiều đóng góp thông qua hoạt động an sinh xã hội, gìn giữ những giá trị đạo đức, nhân văn.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương và cộng đồng dân tộc, tôn giáo tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, thành phố tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ bảo tồn văn hóa, tổ chức lễ hội truyền thống và duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng.

“Qua đó tiếp tục gìn giữ bản sắc riêng của từng dân tộc ngay giữa lòng đô thị của chúng ta”, ông Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Nhiệm vụ thứ hai là phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn với phong trào thi đua yêu nước; đồng thời xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo. Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc trong vận động đồng bào tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thành phố cũng cần đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn văn hóa, số hóa di tích lịch sử - văn hóa và các công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu; kết hợp phát triển du lịch để quảng bá hình ảnh TPHCM.

Nhiệm vụ thứ tư là các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật và công bằng trong thụ hưởng văn hóa.

Lãnh đạo UBND TPHCM tin tưởng chương trình sẽ tạo sức lan tỏa, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa, bảo tồn di sản và du lịch tâm linh giai đoạn 2026-2030

Tại lễ phát động, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tập trung kiểm kê, xếp hạng di tích, số hóa cơ sở tín ngưỡng, xây dựng tuyến du lịch văn hóa - tâm linh và nâng tầm các lễ hội. Việc đón khách phải bảo đảm sự tôn nghiêm nơi thờ tự và có sự thống nhất với các tổ chức tôn giáo. Đáng chú ý, cả 13 tôn giáo đang hoạt động tại TPHCM đều trao bảng hưởng ứng, cam kết thực hiện các phần việc cụ thể với chỉ tiêu, lộ trình rõ ràng. Các cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 5 hội quán lớn của đồng bào Hoa gồm Tuệ Thành, Nghĩa An, Nhị Phủ, Sùng Chính, Hải Nam, cùng đại diện người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng tham gia hưởng ứng. Nhiều cam kết thiết thực được đưa ra như xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 60-80% số tự viện Phật giáo vào năm 2030; giới thiệu việc làm cho 100 người sau cai nghiện; bảo tồn Lễ hội Nguyên Tiêu và các loại hình ca kịch truyền thống. Các đơn vị cũng cam kết vận động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, chung tay xây dựng TPHCM không ma túy.