TPHCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 02/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026.

Tham dự lễ trao giải có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải

Tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong báo cáo năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 5.356 tác phẩm, trong đó có 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia dự giải cấp thành phố. Qua chấm giải, có 136 tác phẩm chất lượng vào vòng chấm chính thức và 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Kết quả, có 25 tác phẩm và 15 tập thể xuất sắc được trao giải.

Ông Tăng Hữu Phong đánh giá nội dung tác phẩm dự thi phong phú, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Nhiều tác phẩm tập trung bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và chủ trương của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cập đến chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và củng cố niềm tin của Nhân dân. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, gắn lý luận với thực tiễn thành phố; khai thác hiệu quả lợi thế của báo chí đa phương tiện...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM, cho biết tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đang trở thành không gian xã hội quan trọng, bên cạnh những luồng thông tin tích cực cũng tồn tại nhiều thông tin sai lệch, tác động trực tiếp đến nhận thức và tâm lý xã hội.

“Công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng phải chủ động đi trước đón đầu trong cung cấp thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng xã hội. Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động quan trọng góp phần thực hiện điều đó”, ông Dương Anh Đức khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng giải, để mỗi tác phẩm đạt giải hội tụ đầy đủ các yếu tố về lý luận và thực tiễn, là những sản phẩm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; đồng thời là tư liệu có giá trị để cán bộ, đảng viên và Nhân dân khai thác, vận dụng vào thực tiễn; lấy thực tiễn thành phố làm nguồn chất liệu quan trọng để xây dựng các sản phẩm tham gia giải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu

Ông Dương Anh Đức cho rằng TPHCM là một đô thị đặc biệt, năng động, sáng tạo, luôn đứng trước những cơ hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tác phẩm tham gia giải không những phải gắn với tiềm năng, vị thế, lợi thế, những thành tựu, kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả thiết thực; những nét đẹp về văn hóa, truyền thống con người thành phố… mà còn phải là một công trình nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thành phố, phần xây dựng bản sắc, lan tỏa những giá trị tích cực của thành phố.

Các tác giải đoạt giải tham gia giao lưu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tác giả trẻ, khuyến khích sự tham gia của sinh viên, giảng viên, nhà báo, trí thức và những người có năng lực công nghệ, đồng thời mở rộng các hình thức thể hiện trên môi trường số như infographic, podcast, video ngắn và sản phẩm đa phương tiện. Ngoài ra, cần đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cho các tác giải đoạt giải thể loại tạp chí

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy cho 25 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải ở các thể loại: tạp chí, báo viết, phát thanh, truyền hình, video. Đồng thời, 15 tập thể đạt giải thưởng Tập thể xuất sắc. Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm nay không có giải Nhất, có 6 giải Nhì (mỗi thể loại 2 giải Nhì); 8 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Công ước Hà Nội và yêu cầu bảo vệ an ninh mạng từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đức - Đảng ủy Công an TP.Hồ Chí Minh đoạt giải Nhì (thể loại tạp chí); tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh - “Lá chắn” chân lý và bệ phóng vươn mình” của tác giả Trung tá Võ Ngọc Toản - Ban Chuyên đề Công an TPHCM đoạt giải Nhì (thể loại báo viết).

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải thể loại báo viết