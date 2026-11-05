TPHCM trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội với đoàn cán bộ cấp thứ trưởng Lào

Lãnh đạo TPHCM và Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Cùng dự buổi tiếp và làm việc có Tiến sĩ Trương Công Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Học viện và các vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Lào đặc biệt thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, quy mô và nguồn lực phát triển được mở rộng. Thành phố tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng chuyến nghiên cứu, trao đổi là dịp thiết thực để đoàn tìm hiểu thực tiễn phát triển và quản lý của TPHCM, đồng thời giúp thành phố trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm từ Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Namtha Khamphong Inmany phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khamphong Inmany bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được đến thăm, làm việc và giao lưu tại TPHCM, tham dự các hoạt động kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đồng chí Khamphong Inmany đánh giá TPHCM có vị trí, ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam, hội tụ nhiều di tích lịch sử cách mạng hào hùng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các ban ngành và hệ thống chính trị Thành phố đã dành sự đón tiếp nồng ấm, trọng thể, thắm tình đồng chí, anh em, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành chương trình công tác.

Theo đồng chí Khamphong Inmany, đoàn đến Việt Nam từ ngày 26-10, đã triển khai các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm tại các cơ quan, đơn vị của Việt Nam về giáo dục, nghiên cứu khoa học, đầu tư và phát triển.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của TPHCM trao đổi với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến năng lực quản trị và sức cạnh tranh của mỗi địa phương trong giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề liên quan, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý và phát triển.