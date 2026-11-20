Chủ tịch Liên hiệp Văn hóa - Nghệ thuật TP Daegu và Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM tại lễ ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: THANH HIỆP

Đoàn đại biểu TP Daegu do bà Kang Jung Sun, Chủ tịch Liên hiệp Văn hóa - Nghệ thuật TP Daegu làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa giữa hai thành phố; phát triển công nghiệp văn hóa phải gìn giữ bản sắc; tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; gợi ý tổ chức triển lãm chung, trao đổi nghệ sĩ, dịch tác phẩm văn học và xây dựng trại sáng tác..., tạo cơ hội để nghệ sĩ hai thành phố làm việc cùng nhau.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng nón lá đến bà Kang Jung Sun. Ảnh: THANH HIỆP

Dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM và Liên hiệp Văn hóa - Nghệ thuật TP Daegu đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hướng đến những hoạt động cụ thể hơn trong mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn và trao đổi sáng tác, đưa văn hóa truyền thống thành nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa.

Bà Kang Jung Sun tặng quà lưu niệm đến Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM. Ảnh: THANH HIỆP

Bà Kang Jung Sun cho biết, bản ghi nhớ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển những giá trị đã được vun đắp và mở ra cơ hội hợp tác mới. Thông qua các hoạt động giao lưu mỹ thuật và nhiếp ảnh lần này, tình cảm giữa hai thành phố sẽ ngày càng gắn bó, phát triển theo hướng thiết thực và bền vững.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, đây là dấu mốc nối tiếp các chuyến thăm luân phiên giữa hai thành phố từ năm 2017, tạo thêm cơ sở để nghệ sĩ hai bên hiểu về bản sắc văn hóa của nhau, vun đắp tình hữu nghị thông qua nghệ thuật.