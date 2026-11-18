Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho các nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Cô Trần Thị Hồng Tắng, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi (xã Tân An Hội, TPHCM), là một trong số những nhà giáo được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại TPHCM.

Sinh năm 1980, cô Trần Thị Hồng Tắng có hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, cũng là chừng ấy năm đồng hành cùng trẻ em khuyết tật. Đó là hành trình nhiều nỗ lực, không ít khó khăn, bởi giáo dục trẻ em đặc biệt đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy riêng, sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Chương trình giao lưu với các nhà giáo tiêu biểu với chủ đề “Lan tỏa giá trị cống hiến - Tiên phong đổi mới, phát triển giáo dục thành phố”

Cô Tắng kể, ban đầu cô là giáo viên dạy Văn cấp 2. Trong lớp có 1 học sinh chậm phát triển, cô dành thời gian quan tâm, hỗ trợ và nhận thấy em có những tiến bộ. Từ đó, cô bắt đầu tìm hiểu, học nâng cao về giáo dục trẻ em đặc biệt. Sau khi thi tuyển chính thức, cô được phân công về giảng dạy tại trường chuyên biệt, cô gắn bó với công việc này cho đến nay.

"Dù dạy ở ngôi trường nào thì cũng là nghề dạy học. Tôi luôn nghĩ mỗi học sinh đều có những khả năng riêng. Điều quan trọng là giáo viên phải tìm ra điểm mạnh của từng em để đồng hành, nâng đỡ và giúp các em phát huy khả năng vốn có", cô Tắng chia sẻ.

Trong quá trình giảng dạy, cô luôn cố gắng đổi mới phương pháp để phù hợp với từng học sinh. Cô sử dụng hình ảnh trực quan, sinh động, tổ chức trò chơi, lồng ghép âm nhạc, các hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin để giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Với cô, điều quan trọng không chỉ là dạy kiến thức mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng từng tiến bộ nhỏ của học trò.

Cô Trần Thị Hồng Tắng (thứ 2 từ phải sang) tham dự lễ kỷ niệm

Nhắc đến những kỷ niệm trong nghề, cô Tắng nhớ mãi trường hợp một học sinh tên Minh. Ngày mới đến trường, em rất tăng động, thường đập phá đồ đạc, la hét và không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Cô đã dành nhiều thời gian bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn để em dần biết điều chỉnh cảm xúc và cởi mở hơn với mọi người.

Rồi đến một ngày, Minh tự tin đứng trước mọi người và cất tiếng hát. Em thể hiện bài hát bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy khiến cô vỡ oà cảm xúc. "Tôi cảm nhận được rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của nghề giáo đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Đó là khi thấy học trò tự tin đứng trước mọi người, biết thể hiện bản thân và tìm thấy niềm vui của chính mình. Với tôi, sự kỳ diệu của giáo dục đặc biệt không phải là biến một đứa trẻ thành một người khác, mà là giúp các em có niềm tin vào bản thân, tự tin thể hiện những khả năng vốn có. Chỉ cần các em tiến bộ hơn mỗi ngày, dù là một thay đổi rất nhỏ, cũng đủ để người giáo viên cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực gắn bó với nghề", cô Tắng bộc bạch.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu, giải thưởng cao quý năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức

Cũng là một nhà giáo được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 và có thời gian gắn bó với sự nghiệp trồng người 27 năm, cô Võ Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM), đã dành nhiều tâm huyết cho từng thế hệ học trò. Bằng sự tận tụy, gần gũi và tinh thần trách nhiệm, cô âm thầm viết nên những câu chuyện ý nghĩa về sự kỳ diệu của giáo dục.

Cô Quyên chia sẻ, ngày trẻ, cô đến với nghề giáo khá đơn giản. Cô chọn học Sư phạm vì được miễn học phí để san sẻ phần nào gánh nặng với ba mẹ. Thế nhưng, từ những ngày đầu đứng lớp, tình yêu dành cho học trò và kỷ niệm thân thương đã dần níu chân cô với nghề.

Cô Quyên kể: Cách đây cũng khá lâu, có một em học sinh đi du học nhiều năm rồi trở về thăm trường. Hôm ấy, em rụt rè đến gặp nhân viên bảo vệ, chỉ xin được gặp cô hiệu trưởng nhưng không nói rõ lý do. Lúc đó, cô khá bất ngờ vì thông thường, học sinh cũ khi trở lại trường thường tìm gặp giáo viên chủ nhiệm hoặc những thầy cô từng trực tiếp giảng dạy mình. Cô không nghĩ một học sinh lại nhớ và muốn gặp riêng Hiệu trưởng.

"Em học sinh nói với tôi rằng, điều khiến em nhớ nhất là những ngày đầu trường mới thành lập, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn ít. Khi chuẩn bị tổ chức lễ, cô Hiệu trưởng đã cùng các cô giáo, chú bảo vệ khiêng, đẩy những khung sắt để dựng sân khấu, mang nước uống đến từng lớp. Mọi người làm việc đến tối muộn mà không nghỉ ngơi. Khi ấy, em chưa biết tôi là Hiệu trưởng. Đến khi biết, em càng ấn tượng và bất ngờ. Chính những việc làm tưởng chừng bình thường ấy đã in sâu trong ký ức, khiến em nhớ mãi. Dù đã có nhiều năm học tập ở nước ngoài, em vẫn không tìm thấy hình ảnh thân thương ấy ở nơi nào khác. Câu chuyện ấy khiến tôi thêm tin rằng, khi người làm giáo dục đặt trọn tâm sức và tình yêu vào công việc, dù có vất vả đến đâu, những điều tốt đẹp vẫn sẽ được học trò cảm nhận và ghi nhớ", cô Quyên tâm sự.

Cô Võ Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) tham quan triển lãm "Nhà giáo TPHCM với khát vọng đổi mới và phát triển".

Trải qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy rồi chuyển sang công tác quản lý, ở mỗi vị trí, cô vẫn giữ cách làm việc tận tâm, đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu và không ngừng đổi mới.

Như tại lễ tổng kết năm học 2023-2024, kết hợp lễ trưởng thành dành cho học sinh khối 9. Khi xây dựng chương trình, cô Quyên đã đổi mới cách thức tổ chức bằng cách xây dựng những đoạn video ngắn do ba mẹ gửi gắm tâm sự đến con, bên cạnh những lời tri ân của các em dành cho gia đình và thầy cô.

"Những thước phim rất mộc mạc, lần đầu tiên được ba mẹ tự quay tại nơi làm việc, trong căn nhà nhỏ, trên đoạn đường ba chạy xe công nghệ hay bên gian bếp khi mẹ đang nấu ăn... Giữa bộn bề mưu sinh, ba mẹ vẫn dành cho con những lời dịu dàng, mong con khỏe mạnh, bình tĩnh và tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Buổi lễ hôm ấy có niềm vui, có sự xúc động và cả những lời tâm tình đọng lại rất lâu. Với tôi, trong vai trò Hiệu trưởng, điều đáng quý nhất là nhà trường đã tạo được nhịp cầu để ba mẹ và con cái gần nhau hơn. Để các con luôn cảm nhận được tình yêu thương luôn đong đầy từ cả gia đình và nhà trường. Đôi khi, một việc làm giản dị nhưng đúng thời điểm cũng có thể trở thành "hành trang" tinh thần bền lâu, giúp các em vững vàng hơn", cô Quyên xúc động nói.

Thành quả đạt được của TPHCM có sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo Nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; biểu dương những tấm gương tiêu biểu và lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành, ngày 18/11, tại Hội trường thành phố, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu, giải thưởng cao quý năm 2026.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Tại chương trình, 9 nhà giáo của TPHCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Cùng với đó, Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt và Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 vinh danh 10 nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ: Ngày 20/11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành Giáo dục mà còn là dịp để toàn xã hội tri ân những người làm nghề giáo. Dù đang công tác ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí nào, mỗi người đều dành thời gian hướng về những người thầy, người cô kính yêu với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Trên hành trình xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực, mỗi thành quả đạt được đều có sự đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của đội ngũ nhà giáo. "Chúng ta đều hiểu rằng, nghề dạy học luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, dạy chữ, dạy nghề mà còn dạy cách làm người. Thầy cô là những người thắp sáng ước mơ, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ những bước đi đầu tiên và gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ lý tưởng sống, tình yêu quê hương, đất nước cùng những giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Phần thưởng lớn nhất và bền vững nhất của thầy cô giáo không chỉ nằm ở những tấm bằng khen, huân chương mà chính là sự trưởng thành của các thế hệ học trò, cùng những đóng góp thiết thực của họ cho sự phát triển của địa phương, quê hương và đất nước", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.